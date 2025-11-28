Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.

<noiframe><ul><li>¿Qué miembro de la familia real ha recibido recientemente el Toisón de Oro de manos del rey Felipe VI?</li><li>¿Qué empresa ha sido condenada a pagar 479 millones de euros a la prensa digital española por competencia desleal?</li><li>¿Qué colaborador televisivo ha sido expulsado de Mediaset después de más de dos décadas en la cadena?</li><li>¿Qué ha aprobado el Gobierno respecto a los salarios de los funcionarios para los próximos años?</li><li>¿Quién ha sido nombrada nueva fiscal general del Estado?</li><li>¿Qué expresidente de la Generalitat de Catalunya está siendo juzgado junto a varios miembros de su familia?</li><li>¿En qué cárcel ingresaron José Luis Ábalos y Koldo García?</li><li>¿Qué pareja de creadores españoles ha puesto fin a su relación después de más de una década juntos?</li><li>¿A quién ha detenido la Guardia Civil durante el registro de un convento en Belorado (Burgos)?</li><li>¿Quién es el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana?</li></ul></noiframe>