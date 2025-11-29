Transporte aéreo
El avión en el que viaja el Papa deberá sustituir un componente tras la alerta de Airbus
La aeronave es una de las 6.000 de la familia A320 que necesita una actualización de su sistema de control de vuelo
EFE
El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que se desplaza el papa León XIV en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente, que está llegando hasta Estambul con un técnico para su sustitución, tras el aviso del fabricante aeronáutico europeo de un fallo informático.
El avión en el que el viaja el Papa es uno de los 6.000 de la familia A320 que, según varias fuentes, necesita una actualización de su sistema de control de vuelo, después de detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.
El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que "sustituirán un componente en el avión que lo están llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución". Bruni agregó que el técnico llegará a las 15.30 hora local (13.30 en horario peninsular español) a Estambul para la sustitución de un "monitor", una intervención que todas las compañías tenían que hacer antes de la medianoche de hoy o no podían volar.
Se trata, explicó Airbus, de una medida preventiva fue adoptada tras un incidente técnico ocurrido a fines de octubre en una aeronave en Estados Unidos, que “reveló que una actividad solar inusualmente elevada puede corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo”.
El papa se encuentra en Estambul en la tercera jornada de su viaje en Turquía y mañana a las 12.45 horas (10.45 en horario peninsular espalol) tiene previsto trasladarse a Beitut en este avión, con el que viajó desde Roma.
Una portavoz del fabricante aeronáutico indicó a EFE que el 85% de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo. Para el 15% restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.
