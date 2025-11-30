Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iglesia católica

León XIV llega al Líbano para la segunda parte su primera gira internacional

León XIV sube al avión rumbo a Beirut.

León XIV sube al avión rumbo a Beirut. / Dilara Acikgoz / AP

EFE

Beirut

El papa León XIV llegó este domingo a Beirut procedente de Turquía para una visita de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo.

