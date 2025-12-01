Las herramientas que ofrece Feníe Energía a las empresas instaladoras de la Comunidad Valenciana para facilitarles su día a día

El sector energético está viviendo un proceso de constante cambio, marcado principalmente por la transición energética hacia un nuevo escenario con las energías renovables como grandes protagonistas. Esto provoca que los consumidores busquen soluciones energéticas cada vez más eficientes. En este escenario, las empresas instaladoras se encuentran ante una oportunidad única para crecer, diferenciarse y convertirse en referentes de confianza para sus clientes. Por eso, contar con el respaldo de una compañía como Feníe Energía, la comercializadora a la que ya pertenecen más de 3.000 empresas instaladoras, es sinónimo de éxito, puesto que cuenta con más de 400.000 clientes en todo el país y ha realizado más de 60.000 estudios de autoconsumo, eficiencia y movilidad eléctrica en los últimos años.

En los 15 años que lleva activo este modelo, los instaladores no solo tienen acceso a formación y herramientas especializadas, sino que pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: ofrecer a sus clientes soluciones personalizadas, con garantía, transparencia y el trato cercano que siempre ha definido a este colectivo. Para ayudar a su red de instaladores, Feníe Energía dispone de los Servicios de Apoyo al Instalador para ofrecerles una serie de herramientas que les ayuden a fidelizar a sus clientes.

¿En qué consisten los Servicios de Apoyo al Instalador?

Los Servicios de Apoyo al Instalador de Feníe Energía responden a una demanda creciente del sector, poder ofrecer facilidades de pago a los clientes, delegando las tareas administrativas, para agilizar y simplificar la contratación de cualquier proyecto sin perder el control ni la relación directa con el cliente. El instalador continúa siendo el protagonista, el que prepara la oferta y decide cómo presentarla, mientras que Feníe Energía se convierte en un aliado estratégico, asumiendo trámites que habitualmente consumen tiempo y recursos.

El servicio básico ofrece a las empresas instaladoras la tranquilidad de cobrar una parte del presupuesto antes de comenzar los trabajos, lo que les permite desarrollar el proyecto con mayor desahogo.

Además, Feníe Energía ofrece apoyo en la tramitación de subvenciones como el plan MOVES, las ayudas para autoconsumo o la eficiencia energética. La compañía facilita la gestión documental, guía los procesos y reduce incertidumbres, permitiendo al instalador ofrecer a su cliente un acompañamiento completo también en este ámbito.

Otra línea de apoyo consiste en el dimensionamiento de instalaciones de autoconsumo, puntos de recarga, iluminación o compensación reactiva. Además, a través de este servicio, los instaladores pueden contratar la elaboración de esquemas unifilares y de proyectos.

Los Servicios de Apoyo al Instalador ofrecen mayor tranquilidad a la red de Agentes Energéticos de Feníe Energía / Shutterstock

Con los Servicios de Apoyo al Instalador, los instaladores también tienen acceso a una plataforma para la compra de material especializado con soporte personalizado para la puesta en marcha y la posventa. Este servicio facilita el acceso a productos específicos, asegura la compatibilidad técnica y evita desplazamientos o búsquedas adicionales de material.

Un apoyo clave para el instalador

Una de las grandes ventajas de los Servicios de Apoyo al Instalador es que el Agente Energético mantiene el control total sobre el proyecto. Al final, es él quien define la oferta, gestiona la relación directa con el cliente y decide qué servicios de la compañía desea incorporar en cada presupuesto. Feníe Energía actúa como impulsor, no como intermediario, y asume tareas clave para liberar carga administrativa y reducir riesgos.

Los Servicios de Apoyo al Instalador se han consolidado como una de las propuestas más distintivas de la compañía. Su capacidad para simplificar la contratación, aumentar las opciones de servicio y mejorar la experiencia del cliente final, lo convierte en un elemento estratégico para las empresas instaladoras que buscan crecer. Feníe Energía ha desarrollado con este servicio un modelo que combina eficiencia, cercanía, innovación y soporte integral, y que sitúa al instalador en el centro del nuevo escenario energético, con todas las herramientas necesarias para hacer crecer su negocio y seguir siendo el profesional de confianza que los clientes necesitan.

¿Quieres pertenecer a la red de instaladores de Feníe Energía?