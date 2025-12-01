Los nazis que vivieron entre nosotros.

La presencia e influencia de la Alemania nazi en Balears, desde la llegada de los primeros alemanes a Mallorca hasta la ocultación de personas relevantes dentro del movimiento nacionalsocialista en el archipiélago después de la Segunda Guerra Mundial, es el tema central de Les Illes Balears sota la creu gammada, serie documental de Offline Producciones en coproducción con IB3 cuyo estreno está previsto para mediados de 2026.

Esta "historia de odio, convivencia y superación", en palabras de su director, Dani Cuesta, Premi Ciutat de Palma de Audiovisuales en 2024 por otro documental, Jo, Punk, ofrecerá al espectador un recorrido histórico que permitirá conocer unos hechos que se prolongaron durante décadas y marcaron la vida de muchas personas, perseguidas por su ideología política y sus creencias religiosas. Estructurada en cinco capítulos, la serie quiere definir el contexto político-social en el que se desarrolló la influencia nazi en Balears, subrayar la influencia nazi en las islas, revivir las historias de algunos de los personajes que fueron protagonistas de aquellos hechos y "descubrir una parte de la historia que es desconocida para el gran público".

Dani Cuesta, cineasta / Enrique Calvo

"Me pareció una historia fascinante, que va más allá de un personaje, y abraza un ciclo vital de décadas", comenta Cuesta. Cómo se desenmascaró a los disidentes políticos que encontraron en Balears un refugio frente a la amenaza que planeaba sobre sus vidas en los años 30 del pasado siglo; la persecución de los judíos alemanes residentes en las islas; las dudas sobre el acoso que padecieron los xuetes mallorquines y su posible deportación a los campos de exterminio; las bases militares de los nazis; y la deportación de jóvenes mallorquines, menorquines e ibicencos en Mauthausen-Gusen son algunas de las historias que se revelan en un documental que, "además de desmontar tópicos, muestra con detalle la colaboración del régimen de Franco con los nazis en la persecución de los judíos y demuestra que la larga mano de la Gestapo no se olvidó de Balears".

Cala Rajada, que en los tiempos oscuros de la Alemania nazi contaba alrededor de 400 habitantes —de los cuales una cuarta parte eran extranjeros—, Palma y Ibiza fueron los lugares donde se concentraron el mayor número de residentes alemanes, unas colonias que hicieron de Balears algo así como una arcadia feliz (título del primer capítulo de la serie), un escenario bucólico en el que comenzar una nueva vida, "o el escondite perfecto para esquivar las garras del nazismo, con su discurso violento, totalitarista y antisemita".

Uno de los personajes troncales de la serie es Heinz Kraschutzki (1891-1982), antiguo soldado de la Armada en la I Guerra Mundial [posteriormente convencido pacifista] que trabajó como redactor jefe de la revista Das Andere Deutschland (La otra Alemania) y que, perseguido por las autoridades alemanas, llegó a Mallorca, donde montó una próspera fábrica, Las 4 Estrellas, en Cala Rajada, dedicada a la fabricación de productos de rafia, y ayudó a sus compatriotas a establecerse en la isla. Kraschutzki, como tantos otros, sería vigilado por el cónsul interino del gobierno alemán en Balears, Johannes Dede (1900-1970), cuyo despacho, en la plaza de Cort, se convertiría en uno de los centros neurálgicos del nazismo en Mallorca. Fue, según el escritor Albert Vigoleis Thelen, "uno de los miembros más destacados de la colonia alemana en Mallorca, un temido perseguidor de los anti-nazis que se encontraban en la isla y su brazo llegaba muy lejos".

Los nazis que vivieron entre nosotros

Otro personaje a destacar es Karl Otten (1889-1963), figura del movimiento expresionista que llegó a Cala Rajada pensando que difícilmente sería vigilado en un pequeño pueblo de pescadores.

Con el estallido de la Guerra Civil, el nazismo creció en el archipiélago, un avance que se aborda en el segundo capítulo de la serie, Els nous régims, que pondrá el foco en la Legión Cóndor, la fuerza de intervención aérea que el III Reich envió en ayuda de las fuerzas de Franco para luchar contra la Segunda República, y que estableció una base de hidroaviones en Pollença; el enigmático Walter Rupp, uno de los hombres fuertes del nacionalsocialismo en Mallorca [la sede del Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán estaba en el número 48 de la calle Dos de Mayo, en El Terreno, en Palma]; o Alan Hillgarth, miembro de la Royal Navy y cónsul del Reino Unido en Balears durante la Guerra Civil (compró la possessió de Son Torrella en Santa Maria del Camí), que ayudó a muchas personas a salir de la isla gracias a su intervención diplomática y su ejercicio como informante de Winston Churchill.

Ibiza es protagonista de otra de las entregas de Les Balears sota la creu gammada, la dedicada a los "indeseables", caso de Rudolf, Werner y Hermine Holzinger, descendientes de una familia de Stuttgart que vivió en primera persona la represión nazi contra los judíos y que mucho antes de suicidarse para evitar su ingreso en los campos de concentración decidieron invertir una pequeña fortuna en enviar lejos de Alemania a sus tres hijos.

Otra historia de La persecució dels indesitjables que se cuenta es la de Ernst e Irene Heinemann, un matrimonio judío que se instaló en el palmesano barrio de El Terreno huyendo del ascenso de Hitler al poder y que tuvo un final trágico en 1940.

"Este es un proyecto que está vivo, estamos rodando y seguimos encontrando personajes, todos muy potentes, con unos desarrollos bestiales, con unas experiencias vitales tremendas. Al final se trata de dar con los más representativos en función de la historia que queremos contar", explica Cuesta, quien lleva años trabajando para este proyecto junto al historiador e investigador Tomeu Canyelles. "Hemos consultado más allá de los archivos, hablando con historiadores e investigando a partir de otras fuentes diversas, en busca no solo de información, también de material gráfico, de Cala Rajada, por ejemplo, yendo allí y hablando con personajes que tuvieron vínculos con los hijos de nazis alemanes. Hemos dado con gente que te cuenta: yo me acuerdo cuando estaba en aquel hotel, mi abuelo me decía que estaba lleno de alemanes, unos alemanes muy raros que empezaron a llegar".

Voluntarios y deportados

Los voluntarios y deportados, aquellos que acabaron en campos de concentración alemanes, "la mayoría republicanos, y muchos de ellos menorquines", serán tratados en el capítulo 4 de la serie, al igual que los divisionarios. Por último, el quinto capítulo, El Refugi, estará dedicado a la isla como refugio, "no solo de nazis, sino de personas que lucharon también contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial". Ahí se dará voz a Thomas Harris Rodríguez (1908-1964), un artista británico que formó parte del MI5 y luchó desde Mallorca contra los nazis hasta su rara muerte en un accidente de tráfico en Llucmajor; Anton Emmerich Zischka (1904-1997), uno de los agentes nazis que nunca fue deportado y pudo continuar su carrera como escritor hasta el final de sus días en Pollença; o Rudolph Von Ripper (1905-1960).

Les Illes Balears sota la creu gammada recoge el testigo de otros trabajos de Offline Producciones, como ETA a Mallorca, dos espacios documentales que narran los atentados perpetrados en la isla en verano de 2009; La Serra en flames, centrado en el incendio que asoló la Tramuntana en 2013; o El mite de Sa Fosca, con el que se conmemoró el 50 aniversario del primer descenso por este barranco mallorquín.