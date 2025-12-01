La pastilla para prevenir el VIH, todavía una desconocida

Ovalada y azul. Ese es el aspecto de la Profilaxis Pre-exposición, la llamada PrEP, una pastilla antirretroviral, dispensada en la sanidad pública, para prevenir el VIH frente a prácticas sexuales consideradas de riesgo. Aunque su implantación fue —y continúa siendo por dificultades en su dispensación— heterogénea entre las comunidades, aterrizó en España hace seis años..

Su eficacia, demuestra la evidencia científica, es innegable. La incidencia del VIH entre usuarios de la PrEP en España apenas alcanza el 0,16%, según desprenden los resultados del estudio SCOPE (SeroCOnverters in PrEP), presentado la pasada semana en el XVI Congreso Nacional de GeSIDA. En la investigación, desarrollada por un equipo de investigadores de 12 centros hospitalarios, participaron cerca de 20.000 personas.

A pesar de su efectividad, la PrEP continúa siendo una gran desconocida para buena parte de la población. "Tenemos muy pocas personas incluidas en el programa", señala Hadrián Pernas, médico especializado en VIH y salud sexual en el área sanitaria de Pontevedra y parte de la directiva de la Sociedade Galega Interdisciplinar de SIDA (Sogaisida). Con él concuerda Pablo Barrio, psicólogo en Apoyo Positivo, iniciativa surgida en Madrid, quien apunta a la necesidad "de llegar a la población general".

Por ahora, la dispensación y seguimiento de la PrEP se realiza en los centros hospitalarios, si bien el Ejecutivo central anunció ya el pasado mes de julio su intención de que se pueda, siempre y cuando se cuente con una receta médica, entregar en las farmacias. Para acceder a ella también se puede acudir a Atención Primaria, si bien Pernas relata que aún existe cierto desconocimiento y estigma en esta área. "Este año, desde la unidad de infecciosas donde trabajo, hicimos formaciones en los centros de salud. Tuvieron una muy buena acogida, pero el hándicap es que no podemos llegar a todos", explica.

Pastillas de la Profilaxis Pre-exposición para protegerse del VIH. / Efe

Proporcionar información es, precisamente, una de las labores esenciales de Apoyo Positivo. "En el caso de la PrEP hablamos de qué es, de qué protege, qué efectos secundarios tiene y, muy importante, la motivación que puede haber detrás para tomarla. Es un espacio para hablar de lo que implica la salud sexual, tener tranquilidad y control sobre ella", relata Barrio, quien apunta que "el VIH no es solo un virus, sino que tiene un contexto más social, psicológico y emocional".

Los avances en el ámbito de la prevención del VIH continúan. Sin ir más lejos, la Comisión Europea autorizó a finales de este verano la comercialización de lenacapavir como profilaxis preexposición frente al virus. Se trata de un tratamiento inyectable y semestral del que no se conoce aún en qué fecha llegará a España.

Quienes, por la razón que sea, crean que han podido estar expuestos al VIH sin tomar una medicación preventiva, pueden acudir a los centros hospitalarios, hasta 72 horas después de la práctica de riesgo, a solicitar la profilaxis posexposición, conocida como PEP. Se trata de un tratamiento corto, de 28 días. Pasado este periodo, las personas que hayan tomado el tratamiento tendrán un seguimiento sanitario para asegurar la ausencia de infección. "Con las pruebas del hospital podemos detectar el virus a partir de los 15 días con un resultado fiable", explica Pernas.

La visibilidad

Para los que viven con el VIH agazapado en sus células, la situación es muy distinta a la de hace cuatro décadas. Desde el inicio de la epidemia de sida en 1981, según las Naciones Unidas, en torno a 44,1 millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas. La terapia antirretroviral supuso un gran cambio, pero su acceso continúa siendo muy dispar dependiendo de la parte del mapa en la que nos situemos.

Aquellos que accedan al tratamiento, mientras mantengan la rutina que demanda, no alcanzarán el estado de sida, ese en el que el virus destruye el sistema inmunitario y deja a los portadores indefensos ante las mínimas infecciones. "Algo interesante que estamos haciendo en Ourense es un grupo para personas con VIH, en el que hay gente con más y menos tiempo con virus. Quienes llevan más ya han perdido muchos miedos y ayudan a personas con un diagnóstico más reciente para ver que pueden hacer cualquier tipo de cosa en su vida, lo que les apetezca", expone Barrio sobre el trabajo de Apoyo Positivo, a la vez que recalca que "uno de los puntos más importantes del VIH es la visibilidad".

La percepción externa y la que la propia persona que vive con VIH tiene continúa, tal como revelan los estudios, siendo un punto complicado de abordar. En abril de 2024, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y la Coordinadora Estatal de VIH publicaban en informe Experiencia de estigma de las personas con el VIH en España, en el que el 70,5% de los encuestados se sentía "totalmente de acuerdo" o "bastante de acuerdo" con la afirmación ‘es difícil contarle a la gente que tengo VIH’, mientras que el 61,2% reconocían esconderlo. Además, el 19,6% habían decidido no tener relaciones sexuales o sentimentales y en torno al 16,4% señalaban haberse aislado de familia y amigos.

Es precisamente el estigma y esta falta de visibilidad la que hace que, en muchas ocasiones, sea complicado detectar casos de manera precoz. "Al menos una vez en la vida todo el mundo debería de hacer un diagnóstico de VIH. Si tienes más riesgo incluso una vez al año o cada tres meses", alega Pernas, quien considera que "de llegar a todas las personas, podríamos hablar de unas cifras de transmisión muy bajas".

Sobre esta cuestión, Barrio detalla que "en los últimos años hay muchos diagnósticos tardíos, sobre todo en mujeres, por ese imaginario colectivo sobre que el virus solo pertenece a los chicos que están con chicos y a las personas que consumen drogas inyectables". "Esto supone un empeoramiento, no solo de la salud de la persona con VIH, sino de la comunitaria".