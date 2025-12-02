La Guardia Civil alerta sobre el regreso del tocomocho y la estampita: así engañan a las víctimas

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia clara: los timos del tocomocho y de la estampita están resurgiendo y vuelven a utilizarse para engañar, sobre todo, a personas mayores. Lejos de ser estafas del pasado, estos métodos han evolucionado y combinan la apariencia tradicional con nuevas formas de manipulación, fotografías retocadas y una puesta en escena cuidadosamente preparada.

El objetivo es siempre el mismo: hacer creer a la víctima que está ante una oportunidad única, un dinero fácil o un premio de lotería que no se puede cobrar. Y en ese punto, cuando aparece la prisa, la confusión o la duda, es cuando los estafadores actúan.

Cómo funciona hoy el tocomocho: billetes reales arriba, cartón debajo

El tocomocho es uno de los timos más antiguos de España, pero sigue siendo sorprendentemente eficaz. El engaño comienza cuando un desconocido se acerca en un lugar aislado y enseña lo que parece un fajo de dinero. La Guardia Civil lo explica de forma muy gráfica: “Se hacía creer que se llevaba una bolsa de dinero siendo realmente cartones recortados, con un único billete original arriba.”

Esto significa que el estafador muestra un billete auténtico, por ejemplo, uno de 50 euros, pero el resto del fajo está compuesto por cartulina recortada, perfectamente alineada para que parezca dinero de verdad. Después, el autor del timo propone un intercambio absurdo pero convincente: que necesita cambiar esos billetes por “cosas que brillen”, como joyas o relojes.

Aquí es donde entra el segundo elemento clave del engaño: el compinche. Siempre aparece en escena una supuesta persona ajena al timo, a menudo una mujer, que actúa como aliada de la víctima. Su papel es reforzar la confianza: “Animaba a la víctima a realizar el cambio proponiéndole ir a medias.”

Ese refuerzo emocional es lo que hace que muchas víctimas crean que están ante un chollo.

La estampita, versión 2025: cupones falsos y fotos manipuladas

El timo de la estampita, también conocido como el del "cupón premiado", ha dado otro salto con la tecnología. El estafador se acerca y asegura que tiene un boleto de lotería premiado, pero que no puede cobrarlo por problemas con Hacienda. Para darle verosimilitud, ofrece vender ese supuesto premio por dinero o por un objeto de valor. Ahí vuelve a aparecer el compinche, esta vez con el móvil en la mano: “Mostraba una foto modificada para hacer creer que el cupón estaba premiado.”

Este detalle es esencial. Ya no se falsifica solo el papel: se utilizan imágenes retocadas que parecen absolutamente reales y que confirman a la víctima que está ante un premio legal. Además, los estafadores actúan en días festivos, cuando los puntos de venta de lotería están cerrados, lo que impide que la víctima pueda comprobar si el premio es verdadero.

En los fajos de billetes de los timadores, solo el primero era real. Los demás eran cartulinas recortadas. / IGAT

Por qué siguen funcionando estos timos en 2025

Aunque son estafas conocidas, la Guardia Civil insiste en que siguen dando resultado por tres razones:

Actúan en lugares aislados , dificultando pedir ayuda.

, dificultando pedir ayuda. Siempre intervienen dos personas , creando un falso consenso.

, creando un falso consenso. Usan tecnología manipulada, que da apariencia de legalidad.

A esto se suma el factor emocional: la sorpresa, la rápida toma de decisiones y la falsa sensación de estar ante una oportunidad que no volverá.

La recomendación de la Guardia Civil: desconfiar siempre del “dinero fácil”

El mensaje de la Guardia Civil es directo: si alguien ofrece dinero rápido, un fajo de billetes, un cupón premiado o un intercambio “muy ventajoso”, la respuesta debe ser siempre la misma:

Desconfiar .

. No entregar dinero ni objetos de valor .

. Avisar inmediatamente a las autoridades.

La recuperación de estas estafas históricas demuestra que los estafadores siguen adaptándose y que las víctimas más vulnerables, especialmente personas mayores, necesitan estar informadas para evitar caer en la trampa.