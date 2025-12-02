Horizonte junio de 2026: la CHJ fija calendario para acabar la mayoría de las obras de emergencia

La pregunta se ha repetido desde la dana del pasado 29 de octubre: cuándo. La respuesta a cuándo estarán las obras de emergencia que la Confederación Hidrográfica del Júcar está haciendo tras el arrase del agua ha llegado este lunes en una jornada técnica. El horizonte para acabar la mayor parte de las actuaciones de emergencia es junio de 2026, como han indicado desde la CHJ. El resto de proyectos en cauces no contemplados antes de la dana, por su parte, estarán en ejecución en 2030.

Así lo han trasladado el director técnico de la CHJ, Manuel Torán, y el asesor de la presidencia del organismo estatal, Teodoro Estrela, en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada sobre la reconstrucción junto al presidente de la Confederación, Miguel Polo, y la comisionada del Gobierno para la recuperación, Zulima Pérez. Durante la jornada, Manuel Torán ha destacado el “esfuerzo sostenido” de los equipos técnicos de la Confederación para completar estas obras con la mayor rapidez posible.

Un total de 17 actuaciones de emergencia comandadas por la CHJ ya están en marcha por valor de 220 millones de euros, con una ejecución que actualmente ronda entre el 60 o el 70%. Según el organismo de cuenca, están "más adelantadas" las obras sobre infraestructuras como el canal Júcar-Turia, la presa de Forata o el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), mientras las actuaciones para restaurar la funcionalidad del cauce van "un poco más retrasadas".

No obstante, el director técnico ha asegurado que hay "unas circunstancias muy buenas" para acabar en junio las obras de emergencia "al 90 y muchos por ciento" del total. Estas actuaciones consisten en restaurar cauces y reponer infraestructuras hidráulicas, tanto de abastecimiento como de regadío, junto a otras actuaciones de protección como motas al paso del río Magro. Paralelamente, otros proyectos se han tenido que adaptar tras la dana, como el desvío del barranco de la Saleta, y hay algunos que "no se habían contemplado en el pasado". "Son obras que normalmente podrían llegar a costar cerca de diez años, pero la idea que tenemos es que en 2030 esté prácticamente todo en ejecución", ha indicado Estrela.

La inauguración de la jornada con Miguel Polo y Zulima Pérez / CHJ

Pero tras la apertura institucional, la comisaria de Aguas, Cristina Sola, y el Director Técnico del Organismo, Manuel Torán, han detallado las obras. Sola ha explicado que las intervenciones se centran en retirar arrastres y elementos obstructivos, recuperar el cauce y reforzar las márgenes, así como en realizar plantaciones y reforestaciones destinadas a mejorar el drenaje natural. Ha subrayado que estos trabajos abarcan más de 1.100 kilómetros de cauce afectados por la dana, con el objetivo prioritario de restituir su ecosistema y morfología original.

Respecto a la petición de Vox al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), de comprometerse a exigir más presas y obras hidráulicas al Gobierno, el director técnico de la CHJ ha remarcado que estas actuaciones "no se pueden improvisar" y deben estar "dentro de una planificación coherente", como ha defendido que lleva a cabo el organismo estatal.

"Reducir al máximo el riesgo de inundación"

Preguntado por si, a pesar de todas estas actuaciones, las consecuencias de una dana serían las mismas, Torán ha asegurado que no comparte esta visión porque "en todas las zonas donde se está actuando se ha modelizado el terreno para ver las consecuencias de una lluvia y una avenida torrencial", con el objetivo de "reducir al máximo la afección". Se ha mostrado "convencido" de que se podrá reducir "mucho" el riesgo de inundación en las zonas donde se ha podido actuar, mientras ha recordado que hay otras áreas urbanas que están "más constreñidas" y en las que se intenta "minimizar esa posibilidad".

Por su parte, la comisionada del Gobierno ha resaltado la inversión de 731 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en la reconstrucción, con "muchísimas obras en marcha" y 436 millones destinados a la renovación y reparación del alcantarillado. También ha resaltado otras actuaciones junto a la Generalitat en zonas como l'Albufera, así como proyectos que van "mucho más allá de la mera reparación" y pretenden "preparar el territorio para futuras avenidas". Entre ellos ha avanzado que "en muy breve" se licitará el proyecto de desvío del barranco de la Saleta.

En general, Zulima Pérez ha agradecido la participación ciudadana en estas actuaciones, con más de cien alegaciones de las que "todas han sido estudiadas".

60 millones en ayudas

En su intervención en la jornada, el subdirector general de Protección de las Aguas del Miteco, Javier Sánchez, ha destacado que el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de las actuaciones de adaptación al riesgo de inundaciones en los 62 municipios afectados, presupuestado en 60 millones, está ya en la fase final de tramitación y se espera que el Gobierno la apruebe "antes de final de año".

Según ha explicado, los importes que recibirá cada ayuntamiento oscilarán entre 250.000 euros y unos 4 millones. Además, se podrá destinar hasta el 20% de este importe a contratar apoyo técnico municipal para asesoramiento, preparación de documentación o capacitación en el diseño e implementación de las actuaciones propuestas.

Entre las actuaciones que se financiarán con este importe, está la adquisición de barreras temporales o permanentes; la reparación o adaptación de edificios afectados, así como elaborar e implantar todos los planes de adaptación municipal al riesgo de inundación y crear sistemas de alerta temprana a ámbito local, gestión de emergencias a nivel del municipio.

El director técnico, Manuel Torán, y la comisaria de aguas, Cristina Sola, durante sus intervenciones / CHJ

La Saleta

En concreto, ha indicado que el proyecto sobre el acondicionamiento del barranco de la Saleta en el tramo Aldaia-Nuevo cauce del Turia está en la actualidad en análisis de las alegaciones y la previsión es que se la aprobación técnica del proyecto sea en el primer trimestre de 2026, con lo que la licitación "debería ser uno o dos meses". El presupuesto se ha elevado a 125 millones, casi un 25% más, porque se ha aumentado la seguridad del proyecto, y también un contrato de servicios de control y vigilancia en torno a 6 millones. Por su parte, en paralelo se sacará la permeabilización de la V-30, en coordinación con la Demarcación de Carreteras del Estado, tiene un presupuesto de 10 millones.

También ha explicado los proyectos constructivos del Bajo Júcar. Así, se prevé la licitación inmediata de la mejora hidráulica de la confluencia del barranco Casella-Barxeta, con un presupuesto de un millón; así como de la protección contra inundaciones del núcleo urbano de la pedanía de Cogullada, con una mota de protección, además de una restauración y adecuación ambiental de los barrancos de Barxeta y de Princeps, por 3 millones.