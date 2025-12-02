La mirada de Ismael suena a los Hombres G

La vida de Ismael Rosario cambió por completo el día que la música entró en ella. Acababa de cumplir siete años cuando él y sus padres escucharon hablar de Zacharías Vamvakousis y del EyeHarp, un software que se controla mediante movimientos oculares y que permite a personas con diversidad funcional tocar instrumentos a través de la mirada o la cabeza. Ismael tiene una discapacidad motora y, hasta entonces, nunca había imaginado que podía hacer sonar un arpa o una guitarra. La idea llegó gracias a un compañero que les habló de esta tecnología. La familia no lo dudó: tenía que probarla. Volaron desde Canarias hasta Barcelona para que Vamvakousis evaluara si Ismael podía usar el EyeHarp. «Estaba muy ilusionado, fue emocionante», recuerda la madre del pequeño.

Desde entonces, la música se ha convertido en una parte esencial de la vida de Ismael. A sus 13 años recibe clases online dos veces por semana, hora y media cada día, y memoriza las partituras desde la pantalla. Su repertorio es tan variado como sus ganas de aprender, «me gusta todo», asegura mientras recuerda la última pieza que tocó, una canción de los Hombres G. La música no solo le divierte, lo calma, le ayuda a concentrarse y se ha convertido en una forma de expresión que trasciende cualquier limitación física. También le ha regalado amistades. En las clases y encuentos, ha conocido a otros jóvenes que tocan EyeHarp, con los que comparte risas y aprendizajes.

Gracias a su talento y constancia, hoy está becado por la Fundación SIFU, que impulsa a jóvenes artistas con diversidad funcional. La familia ha recorrido un camino complejo en materia de inclusión social, para sus padres, cada nota que interpreta es un motivo de orgullo. Ya ha tocado en lugares como el Teatro Real de Madrid y este miércoles actuará en Vigo por primera vez. Lo hará en el teatro Afundación dentro del espectáculo SuperArte, un evento artístico que incluye ocho actuaciones de música y danza protagonizadas por artistas con diversas discapacidades. Su objetivo es demostrar que el arte puede ser un motor de cambio social y una herramienta para la transformación y la integración. En el escenario, les acompañarán músicos del Conservatorio Superior de Música de Vigo , de la Fundación Igualarte, miembros de la Orquestra SondeSeu y artistas de la ETRAD. La madre de Ismael cree que todo el mundo debe ver la acuación para «ser conscientes de todo lo que pueden hacer».

EyeHarp

Es un proyecto social que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la música. Lleva las mismas cualidades expresivas que los instrumentos tradicionales, se pueden aplicar matices y volúmenes. Los usuarios solo necesitan instalarse el Eyetracker, una cámara especial que monitoriza el movimiento de los ojos . El diseño de la interfaz es como un piano distribuido en círculo y dividido en diferentes partes cada una de estas partes equivale a una nota que el músico tiene que seleccionar según la partitura que se haya estudiado.