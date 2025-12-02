Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025.

Sorteo Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 13, 14, 20 y 41 y las estrellas 6 y 12.

El código del Millón ha sido el WCF05005.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
  2. Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
  3. Miles de trabajadores se quedan sin jubilación pese a cotizar toda su vida: este es el motivo que la Seguridad Social no perdona
  4. Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
  5. Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
  6. Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
  7. Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
  8. Desmantelan en España una red de estafas con envíos masivos de mensajes y llamadas fraudulentas tras unas primeras denuncias en Aspe

Sabrina Carpenter carga contra la Casa Blanca por usar su música en un vídeo de deportaciones

El Eldense se aferra al Nuevo Pepico Amat para intentar eliminar al Almería

El Eldense se aferra al Nuevo Pepico Amat para intentar eliminar al Almería

Sorteo Bonoloto del martes 2 de diciembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 2 de diciembre de 2025

Análisis | ¿La casualidad? de los goles de los dos delanteros del Hércules

Análisis | ¿La casualidad? de los goles de los dos delanteros del Hércules

Alicante avanza en la construcción de un depósito de agua para Playa de San Juan, Condomina y Albufereta

Alicante avanza en la construcción de un depósito de agua para Playa de San Juan, Condomina y Albufereta

El Certamen Internacional de Bandas de Música “Villa de Altea” clausura su 50ª edición el próximo domingo

El Certamen Internacional de Bandas de Música “Villa de Altea” clausura su 50ª edición el próximo domingo

Antonio Bernabéu, diputado de Infraestructuras: "El Plan Planifica supone un impulso esencial para los pequeños municipios de Alicante"

Tracking Pixel Contents