TRADICIÓN PRENAVIDEÑA
¡Han vuelto! 24 travesuras que puede hacer el Elfo de Papá Noel adoptado por tu hijo
Este pequeño y gamberrete visitante se ha convertido en un compañero indispensable para muchos niños en la cuenta atrás hacia la Navidad
En los últimos años, una simpática y peculiar tradición ha ganado popularidad en muchos hogares durante el mes de diciembre: el Elfo de Papá Noel. Inspirado en la tradición anglosajona del Elf on the Shelf (Elfo en la Estantería), este pequeño visitante se ha convertido en un compañero indispensable para muchos niños en la cuenta atrás hacia la Navidad.
¿En qué consiste la tradición?
La idea es sencilla y mágica: un elfo de Santa Claus es "adoptado" por la familia a principios de diciembre y cobra vida durante las noches, mientras todos duermen. Pero lejos de ser un observador tranquilo, este elfo se dedica a realizar travesuras y gamberradas por toda la casa. Cada mañana, los niños se despiertan con la emoción de descubrir qué fechorías ha hecho durante la noche.
Desde llenar la casa con papel higiénico hasta organizar batallas con otros juguetes o robar caramelos del árbol de Navidad, el elfo se convierte en el centro de las risas y la sorpresa diarias.
El origen del Elfo de Navidad
La tradición tiene su origen en Estados Unidos, con el lanzamiento en 2005 del libro infantil The Elf on the Shelf, escrito por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell. Desde entonces, la costumbre ha traspasado fronteras y se ha adaptado a las culturas de diferentes países, incluyendo España, donde ha encontrado un lugar especial en la celebración navideña.
Esta costumbre fomenta la imaginación y la creatividad de los "elfos", que cada noche deben idear nuevas "trastadas" para sorprender a los niños que los han adoptado. Además, el elfo se convierte en un aliado para motivar a los pequeños a portarse bien, ya que, según la historia, informa directamente a Papá Noel sobre su comportamiento.
Travesuras del elfo de Papá Noel
Aquí tienes una lista con 24 de las travesuras más populares que suelen protagonizar estos divertidos personajes en las casas españolas:
1. Baño de nubes de algodón
El elfo llena el lavabo con bolas de algodón como si estuviera tomando un baño relajante.
2. Fiesta de papel higiénico
El elfo desenrolla papel higiénico por todo el salón, el baño o el árbol de Navidad.
3. El elfo escalador
El elfo se cuelga del techo o de una lámpara (con cuidado de no quemarse...) con sus manos de velcro, o con un hilo o cuerda, simulando que está escalando.
4. Selfies con el móvil
El elfo deja el móvil de papá o mamá con la galería llena de fotos divertidas.
5. Elfo glotón
El elfo amanece rodeado de envoltorios de caramelos o galletas mordidas.
6. Elfo dibujante
El elfo se ha dibujado un autorretrato durante la noche para que te acuerdes de él todo el año.
7. Elfo grafitero
El elfo dibuja caras o mensajes divertidos en un espejo con rotuladores borrables de pizarra blanca.
8. Travesura de los calcetines
El elfo llena los calcetines colgados en la chimenea o el árbol con objetos inesperados, como juguetes pequeños o caramelos.
9. Elfo músico
El elfo amanece tocando un "concierto" con cucharas y ollas en la cocina.
10. Elfo experto en puzles
El elfo ha dedicado la noche a hacer un puzle, aunque quizá necesite ayuda para completarlo...
11. Elfo en una hamaca
El elfo se hace una hamaca con papel de regalo y la cuelga entre dos sillas con él descansando en ella.
12. Travesura de las pegatinas
El elfo llena la nevera o una puerta con pegatinas y él mismo se pega con una en la mano.
13. Elfo pescador
El elfo se coloca con una caña improvisada y peces de papel en el fregadero.
14. Elfo cariñoso
El elfo se ha acostado "abrazado" al niño que lo ha adoptado.
15. Travesura de los zapatos
El elfo deja los zapatos de toda la familia desordenados y él sobresale del interior de uno de ellos.
16. Mensaje de audio del elfo
El elfo ha cogido el móvil de papá o mamá y ha grabado un mensaje de audio (https://myedit.online/es/audio-editor/voice-changer, por ejemplo)
17. Elfo atrapado en un tarro
El elfo aparece dentro de un tarro transparente con una nota de "¡Sácame de aquí!".
18. Elfo lector
El elfo aparece en el sofá del salón con un libro abierto entre las piernas y leyendo un libro a otros juguetes como si fueran su público.
19. Fotos troleadadas
El elfo dibuja bigotes en fotos familiares en el cristal del marco con un rotulador borrable.
20. Elfo congelado
El elfo aparece en la nevera con un abrigo o bufanda.
21. Elfo equilibrista
El elfo está cruzando un puente o una red que ha creado con cinta adhesiva entre muebles.
22. Elfo explorador
El elfo está en un coche de juguete o avión como si estuviera explorando la casa.
23. Ataque de los dinosaurios
El elfo está siendo "atacado" por dinosaurios de juguete.
24. Elfo escritor
El elfo aparece en un escritorio con una carta donde ha escrito a Papá Noel que el niño que lo ha adoptado se ha portado fenomenal y merece recibir muchos regalos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Horario y dónde ver el Quintanar del Rey-Elche de la segunda ronda de Copa