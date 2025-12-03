Del teletrabajo a las mascarillas en centros sanitarios: las comunidades pactan con Sanidad el protocolo de la gripe

La Comisión de Salud Pública, compuesta por representantes de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas, ha aprobado el 'Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), incluida la gripe que empuja con fuerza en España. El texto, señala Sanidad, parte de la experiencia acumulada durante la pandemia de covid-19 y refuerza la vigilancia integrada puesta en marcha tras ella, en línea con las directrices del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dentro de los sistemas de vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se utilizan diversas fuentes que permiten monitorizar en tiempo real la transmisibilidad, la gravedad y el impacto sanitario. Entre ellas se incluyen el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA), junto con la información procedente del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), las coberturas de vacunación del Sistema de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) y los datos de ocupación hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos (UCI).

La combinación semanal de estos datos posibilita la detección temprana de cambios en la evolución epidemiológica y permite una evaluación continua del riesgo, adaptada a las características de cada comunidad, señala Sanidad. "Aprobamos con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible", ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, en un tuit en la red social X.

Cuatro escenarios

Se definen cuatro escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. Esta clasificación permite adaptar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria.

Está el escenario de situación interepidémica o basal, de epidemia de nivel bajo o medio, de epidemia de nivel alto y de epidemia de nivel muy alto. La aplicación de las medidas propuestas debe hacerse de forma escalonada e incremental, garantizando que en cada escenario se implementen también las recomendaciones de los niveles anteriores.

Recomendaciones generales

Entre las medidas comunes se incluyen la elaboración y difusión de recomendaciones de vacunación frente a patógenos respiratorios, el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la formación del personal sanitario y no sanitario, y la revisión de los planes de contingencia de centros sanitarios y sociosanitarios para garantizar la continuidad asistencial.

También se promueve la ventilación adecuada de espacios, la higiene respiratoria y de manos, el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, y la reducción de interacciones sociales en esos casos.

Medidas específicas

En el escenario de situación interepidémica o basal, se mantienen las medidas preventivas generales, como la promoción de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la formación del personal. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica por personas con síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, así como su uso continuado por parte de trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios.

En el escenario de epidemia de nivel bajo o medio, se intensifica la recomendación del uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas y en entornos vulnerables. En hospitales, se recomienda su uso en áreas sensibles (como unidades oncológicas o de trasplantes) tanto por profesionales como por pacientes y acompañantes. En centros residenciales, se mantiene el uso continuado por trabajadores con síntomas, y se pueden adoptar medidas adicionales si se detecta transmisión.

Nivel alto

En el escenario de epidemia de nivel alto, se adaptarán los planes de continuidad asistencial para garantizar la capacidad de respuesta. Se recomienda el uso generalizado de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias. En centros residenciales se revisa la política de visitas, y se aconseja a personas vulnerables utilizar mascarilla en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

En el escenario de epidemia de nivel muy alto, se activa la coordinación extraordinaria entre territorios, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos.

Empuje de la gripe

La reunión de la Comisión llega en un momento en el que la gripe ha entrado ya en fase epidémica con una tasa en Atención Primaria de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 que había en el mismo periodo del año pasado. La Comunidad de Madrid ya advirtió que llevaría una propuesta propia, con "medidas escalables" en cada comunidad en función de su situación de riesgo. El documento trasladado a los gobiernos regionales, según la Comunidad, es "manifiestamente mejorable" y presenta "deficiencias técnicas" que "no pueden ser aceptadas". Finalmente, también ha dado el visto bueno.

Catalunya, por su parte, ha llegado con la propuesta de mascarilla obligatoria en determinados entornos -ahora mismo en los centros sanitarios se recomienda a partir del umbral alto- según ha explicado esta misma mañana la consellera Salut, Olga Pané. Lo mismo que sugieren otras comunidades. Eso sí, defiende el mismo protocolo para todos para evitar confusión.

La consellera de Salud de Baleares, Manuela García, señalaba este miércoles que el documento de trabajo presentado es, a diferencia del año pasado, "bastante respetuoso" con las comunidades autónomas. En declaraciones a los medios, se ha referido a la reunión de este mediodía, en la que participa la directora general de Salud Pública, Elena Esteban.