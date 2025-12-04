Protestas
Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad
Las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores"
EFE
Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes "mientras sea necesario".
Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".
Estas organizaciones lamentan que las "negociaciones paralelas" que ha hecho este Ministerio con las de médicos, lo que le convierte en el único con "el dudoso honor" de haber logrado "un frente común sindical", al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga.
"La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno", han criticado.
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Mazón y Toni Pérez comen en Benidorm mientras el PP busca orden en plena transición
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo