Protestas

Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad

Las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores"

EFE

Madrid

Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes "mientras sea necesario".

Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".

Estas organizaciones lamentan que las "negociaciones paralelas" que ha hecho este Ministerio con las de médicos, lo que le convierte en el único con "el dudoso honor" de haber logrado "un frente común sindical", al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga.

"La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno", han criticado.

