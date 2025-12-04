"The Base busca crear lobos solitarios como Breivik": Así funcionaba la célula nazi desarticulada en Castellón

La amenaza del terrorismo de extrema derecha ha alcanzado un nuevo nivel de peligrosidad en España con la desarticulación, en la provincia de Castellón, de la primera célula terrorista vinculada a la organización supremacista global "The Base, un grupo de ideología nazi y aceleracionista. El periodista y experto en movimientos de extrema derecha, Miquel Ramos, asegura que entre los objetivos de esta organización está replicar los ataques de los "lobos solitarios" como el de Anders Breivik en Noruega en 2011.

Breivik primero detonó un coche bomba en el distrito gubernamental de Oslo, matando a ocho personas, para luego desplazarse a la isla de Utøya, donde, vestido de policía, asesinó a tiros a 69 personas, en su mayoría adolescentes en un campamento juvenil. Otro ejemplo de "lobo solitario" que persigue "The Base" es el del atacante de las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda). Este supremacista blanco atacó en marzo de 2019 dos mezquitas (Al Noor y Linwood) durante la oración del viernes, asesinando a 51 personas e hiriendo a 49. Este terrorista difundió en directo la masacre a través de internet, maximizando el impacto psicológico y propagandístico de su acción, tal como busca fomentar "The Base".

El aceleracionismo como motor de la "guerra racial"

En el centro del ideario de "The Base" se encuentra el "aceleracionismo", un concepto que Ramos desglosa como la hoja de ruta para la destrucción social. Según el experto, "The Base" fue creada en 2018 y su nombre, de forma significativa, "significa lo mismo que 'Al Qaeda', que es la base en árabe", lo que ya define su vocación de terrorismo global.

Ramos, que intervino ayer en un programa de Catalunya Radio, explica que el objetivo del aceleracionismo es "acelerar la caída del estado mediante acciones terroristas o que provoquen daños a sus infraestructuras". La meta final es generar una situación de colapso y desborde que empuje a la sociedad a la "guerra racial" contra los que consideran los "enemigos naturales del hombre blanco".

Material incautado por la Policía Nacional en Castellón. / Policía Nacional

"The Base" no solo propugna la violencia, sino que defiende un cambio demográfico radical a través del terror. Ramos señala que también propusieron la creación de "etnoestados" de solo hombres blancos en el norte de EE UU , una idea que tiene su origen en los años 60 y 70 cuando se promovían las ideas del "separatismo blanco".

La organización, al igual que muchos partidos de extrema derecha que están incluso en los parlamentos nacionales, advierte del "gran reemplazo", una teoría conspirativa según la cual las "élites" están sustituyendo a la población blanca, cristiana y europea por árabes, subsaharianos y otros pueblos no europeos.

Estructura descentralizada

El periodista y analista enfatiza que la célula de Castellón se inscribe en un modelo de terrorismo que busca maximizar el impacto con una mínima estructura. La desarticulación se saldó con la detención de tres personas.

De hecho, la peligrosidad de "The Base" reside precisamente en eso: "No necesitan una gran infraestructura ni una gran militancia bélica para cometer ataques terribles y que hagan mucho daño al estado. Este grupo, que es considerado una organización terrorista para la Unión Europea, Canadá, EE UU, Australia y Sudáfrica, tiene una marcada vocación de emular a sus homólogos yihadistas. "Se miran mucho en el espejo de Al Qaeda y tratan de hacer ataques similares con el sacrificio de sus miembros", explica Ramos, revelando la profunda y peligrosa sintonía entre los métodos de los terroristas supremacistas y los de la órbita islamista radical.

Material nazi incautado por la Policía Nacional en Castellón. / Policía Nacional

El modus operandi para la captación, tal como se practicaba en Castellón, comenzaba en las redes sociales. "Contactaban por redes sociales y luego en persona ofrecía entrenamiento militar, explosivos y técnica de guerrilla". Eso sí, el nivel de fanatismo de sus miembros tenía que ser muy alto; "son gente de todo estrato social pero con un grado de radicalización ya muy alto, que está dispuesta a dar un paso más y a dar la vida y derramar sangre por esas ideas", describe. Una investigación periodística del diario The Guardian apuntó que la mayoría de nuevos miembros eran hombres muy jóvenes de a penas 18 años.

Discurso "mainstream"

La operación policial se activó tras una llamada del líder de The Base, un estadounidense afincado en San Petesburgo (Rusia) a cometer ataques por la causa. Durante la intervención, las autoridades incautaron armas de fuego, armas blancas de grandes dimensiones, bates de beisbol, banderas y propaganda nazi y supremacista. Este arsenal evidencia la fase avanzada de planificación violenta.

Material nazi incautado en Castellón. / Policía Nacional

Miquel Ramos subraya que el crecimiento de "The Base" está intrínsecamente ligado a la politización de ciertos discursos que han pasado a ser comunes. "Su crecimiento es porque se nutren de discursos que escuchamos hoy en día en los parlamentos", señala el periodista. El experto enfatiza que el racismo y la homofobia, así como los supuestos "ataques a los valores tradicionales" , son hoy ideas visibles en la política. "La teoría del gran reemplazo es hoy ya una idea mainstream," afirma Ramos.

Esta normalización del discurso de odio crea un "caldo de cultivo que facilita la 'fanatización y predisposición a la violencia'". Ramos recuerda que "ya ha habido casos de organizaciones neonazis internacionales que han sido intervenidas en España, y también de organizaciones patrias sobre todo en la zona de Cataluña y la C.Valenciana".

Esto, sumado a que "ahora mismo es muy fácil conectar organizaciones de varios países por internet", consolida a "The Base" como una amenaza transnacional que se alimenta de la retórica política para reclutar a fanáticos dispuesos a dar la vida. La desarticulación de esta célula marca la primera vez que esta forma de terrorismo aceleracionista es detectada de manera operativa en el país.