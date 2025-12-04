La llegada de un anticiclón dejará temperaturas suaves y máximas por encima de los 20 grados en la costa durante el puente de la Constitución

Todo apunta a que los astros se han alineado para que, tras días marcados por el frío y el mal tiempo, el buen tiempo vuelva de cara al puente de la Constitución. Según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la llegada de un anticiclón sobre la Península Ibérica presagia días de temperaturas suaves, sin apenas heladas en el interior y máximas de más de 20 grados en zonas costeras. Solo se espera algo de lluvias durante el sábado pero, al menos por ahora, los modelos indican que las precipitaciones irán a menos en los siguientes días y dejarán unas jornadas de buen tiempo para disfrutar, quien pueda, del tiempo libre. En Cataluña, Meteocat indica que las temperaturas empezarán a subir desde este mismo viernes y durante todo el fin de semana.

Todo apunta a que el tiempo se mantendrá relativamente estable durante el puente de diciembre en la mayor parte del territorio español. Eso sí, "debido a la presencia de nubes bajas y nieblas hay zonas del país donde es posible que apenas se vea el sol desde mañana viernes hasta el mismo lunes", advierten los meteorólogos de la plataforma eltiempo.es, que vaticinan días de cielos encapotados en buena parte del país. "En muchos casos, además, estas nubes bajas darán lugar ya a nieblas, reduciendo la visibilidad", advierten los especialistas de cara al fin de semana y al lunes, día que para muchos es aún festivo.

El Servei Meteorològic de Cataluña apunta a un fin de semana de cielos nublados pero estables y temperaturas al alza. En la mayoría de la costa catalana, desde el Empordà hasta Barcelona y Tarragona, se esperan máximas por encima de los 20 grados desde el sábado y mínimas que rondarán los 10 grados. Con todo ello, el panorama apunta a que, al menos por ahora, se vienen días de buen tiempo y tranquilidad meteorológica.