La sociedad civil empieza a moverse

En un momento en el que la crispación, la polarización, el "estás conmigo o contra mí", está a la orden del día, se ha constituido en Alicante el Foro Libre de Pensamiento Crítico (FLPC), un punto de encuentro para personas que quieran intercambiar ideas con respeto y hacer un análisis crítico de los problemas que afectan a esta época que nos ha tocado vivir y sufrir. Busca también el desarrollo de una ciudadanía activa en una sociedad donde la diversidad de opiniones sea valorada y se traduzca en propuestas transformadoras. ¡Casi nada!

El presidente es Alberto Giménez Artés que, junto a Pepe Domingo, crearon hace unas semanas este foro con otros fundadores: Manuel Mira Candel, Evelyn Mesquida, Salvador Forner, Mayte Antón, Antonio Obrador, Manuel Viciana, Rafael Olivares, Blas de Peñas y Juan José Lobato. Este foro tiene previsto organizar una conferencia-diálogo una vez al trimestre y se estrenó ayer con un peso pesado del periodismo: Juan Luis Cebrián, director-fundador de El País durante 12 años, luego presidente de honor y destituido en 2024. Ahora es miembro de la Real Academia Española y del Grupo Bilderberg. Ya estamos esperando al siguiente invitado.

Cóctel de Vectalia, a un paso de la Navidad

Ya está. Ya nos hemos puesto en modo Navidad después del tradicional cóctel solidario de Vectalia que nos indica que la Nochebuena está al caer. En esta ocasión, la recaudación, algo más de 36 000 euros, irá a parar a la Asociación Parkinson de Alicante para hacer su sede más accesible y ayudar a mejorar las condiciones de vida de los que sufren esta enfermedad, que cada vez afecta a personas más jóvenes.

El presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, fue uno de los representantes del empresariado alicantino. / Pilar Cortés

El Maestral echó la casa por la ventana. Todo perfecto bajo la atenta mirada de José Miguel Simarro… ¡el único que sudó esa noche! Mesas de embutidos, aceitunas, salazones, quesos, camareros ofreciendo bandejas sin parar… Los casi mil asistentes, después de pasar por el photocall, muy animado toda la noche, se repartieron por los diversos ambientes, tanto en el jardín como en las distintas salas del restaurante.

Aunque el anfitrión fue Antonio Arias, acompañado de sus hermanas María Jesús y Belén, tuvo gran protagonismo Ezequiel Moltó, director de Relaciones Institucionales de Vectalia, con una indumentaria que incluía pantalón y chaleco granate, chaqueta negra con solapa de raso y pajarita, y que parecía recién llegado del festival de Cannes. ¡Todo un dandy!

La recaudación de la gala fue para la Asociación Parkinson de Alicante. / Pilar Cortés

El personal se repartió por tribus. Estaban los hippies, los rockeros, los góticos, los raperos... O sea, por un lado desembarcaron los del PP que estuvieron un buen rato junto a la mesa de las aceitunas rellenas (buenísimas las de naranja): Luis Barcala, Toni Pérez, Javier Sendra, Julio CaleroCarlos de JuanBegoña León, José Antonio Bermejo (que se señaló los zapatos y que de un rápido vistazo comprobé que iba impecable), y Raúl Mérida y José Carlos Rovira dos días antes de saber que cambiaban de puesto en el Consell.

Por otro los del PSOE: Ana Barceló, José Antonio Díaz, Trini Amorós, Victoria Melgosa. En un compacto grupo los de Vox directos al photocall: Ana Vega, Óscar Castillo, Juan Utrera, José Muñoz, Miguel da Silva, Diego del Castillo y Jaime Rozalén. Los de Compromís, con Natxo Bellidoy Manuel Alcaraz contentos del frío y la humedad de la noche, porque aseguran que no pueden con el calor, mientras que tanto Sara Llobellcomo yo estábamos casi con tiritera. Luego se juntaron los arquitectos Emilio Vicedo y Pablo Moreno con ingenieros como Javier Verdú, que no quisieron probar los bao bao de morcilla por miedo a los "capellanicos". En otro corrillo los banqueros como Manuel Nieto, Fernando Canós (buscando aunque fuera una hipoteca que llevarse a la boca, que el día no le había rendido mucho), con los empresarios, de los que había una nutrida representación: César Quintanilla, Juan José Sellés, Mayte Antón, Arturo Albaladejo, Rafa Bernabéu o Eva Miñano con su padre.

Victoria Mas, Isabel Mayordomo, Asun Martínez, la presidenta de la APPA, Mamen Llorens y Maco Rodríguez. / INFORMACIÓN

Y luego los periodistas y responsables de comunicación confraternizando con el resto de pandillas. La lista es larga y, por supuesto, incompleta. Santiago Calaforra, Juanjo Castón, Luis Consuegra, Ramón Alonso (jersey negro de cuello vuelto y traje… ¡Marcando estilo!), Emilio Rosillo, Nito Manero, Manuel Desantes (siempre de buen humor), Alfonso Benito, Miguel Ángel Parejo (todo lo que come, que es mucho, luego lo quema con la bicicleta) con Gogo González, Salvador Ivorra, Victoria Mas, Mamen Llorens, Maco Rodríguez, María José Juan, Rai Panea, Ismael Navarro, Miguel Ángel Paredes, Andrés Perelló, Francisco Alcaraz, María Gómez, Juan Torres. Y luego los "cierrabares", un selecto grupo urbano que se va juntando según va pasando la noche y del que forman parte algunos de los nombrados, ¡pero no los vamos a señalar!

Las bellezas del Fuego, el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, con Ángel Angulo y Silvia Aguilar. / Pilar Cortés

Respecto a los atuendos, la gente arreglada. En el top 10 la bellea, Adriana Vico, y sus damas: tipazos, jovencísimas, monísimas, con sandalias de taconazo y eterna sonrisa. Imbatibles, no hay competición con ellas. La más "luminosa" Carmen Robledillo, con un vestido corto de brillibrilli. Me comenta que compra por internet porque no tiene tiempo de ir de tiendas, así que le pediré el nombre de esas páginas, porque siempre acierta. Con un elegante sobretodo largo bordado en pedrería con mariposas, Isabel Mayordomo; Asun Martínez con un abrigo vintage que era de su madre; Mayte Antón muy favorecida de rojo; Belén Carretero con traje de chaqueta de lentejuela negra y con lentejuelas también Yaissel Sánchez y Silvia Aguilar (precioso top de palabra de honor); Teresa Bernabéu con un atrevido vestido con espalda troquelada y con brillo. La concejala Cristina García Garri, con un conjunto ocre con enorme cuello de piel; Amparo Navarro, de marrón y dorado; Pepi Carcelén, total look de blanco luminoso; y completando el repaso, Rafael Torrecillas, de uniforme de Marina. Un año más, un éxito de convocatoria, de recaudación y de pasar una estupenda velada. n