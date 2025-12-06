¿Estás harto de recibir llamadas de spam? Recurre a estas dos herramientas para evitarlas
La Policía Nacional publica un vídeo en el que explica la manera más solvente de combatir contra ellas
Las llamadas de publicidad no solicitadas, también conocido como llamadas de spam, están a la orden del día en la sociedad española. Cada día es más común recibir, en el mejor de los casos, una de ellas. En uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram, la Policía Nacional ha aportado dos herramientas a las que recurrir para evitar y paliar el masivo recibimiento de este tipo de llamadas.
"Puede evitar estas situaciones fácilmente con estas dos herramientas que te ayudarán y son de total seguridad", argumenta la agente en el video publicado. Las dos herramientas a las que hace referencia son la Lista Robinson y la Lista Stop Publicidad. "Son servicios gratuitos donde puedes inscribirte para no recibir nunca más publicidad", añade.
Sobre la Lista Robinson, asegura que, tras inscribirte, "dejarán de llamarte por teléfono", mientras que la Lista Stop Publicidad te permitirá ahorrarte la publicidad a través del "correo electrónico, correo postal u otros medios".
"Lo único que tienes que hacer es entrar en ambas webs y registrarte", finaliza el vídeo.
- Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Hércules CF - Juventud de Torremolinos CF
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- ¿Un equipo de Champions en Elda?
- Alicante 'recupera' el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor