¿Estás harto de recibir llamadas de spam? Recurre a estas dos herramientas para evitarlas

La Policía Nacional publica un vídeo en el que explica la manera más solvente de combatir contra ellas

Adiós a las llamadas no deseadas: la función que debes activar en tu móvil para bloquear el spam

Aitana Solera

Las llamadas de publicidad no solicitadas, también conocido como llamadas de spam, están a la orden del día en la sociedad española. Cada día es más común recibir, en el mejor de los casos, una de ellas. En uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram, la Policía Nacional ha aportado dos herramientas a las que recurrir para evitar y paliar el masivo recibimiento de este tipo de llamadas.

"Puede evitar estas situaciones fácilmente con estas dos herramientas que te ayudarán y son de total seguridad", argumenta la agente en el video publicado. Las dos herramientas a las que hace referencia son la Lista Robinson y la Lista Stop Publicidad. "Son servicios gratuitos donde puedes inscribirte para no recibir nunca más publicidad", añade.

Sobre la Lista Robinson, asegura que, tras inscribirte, "dejarán de llamarte por teléfono", mientras que la Lista Stop Publicidad te permitirá ahorrarte la publicidad a través del "correo electrónico, correo postal u otros medios".

"Lo único que tienes que hacer es entrar en ambas webs y registrarte", finaliza el vídeo.

