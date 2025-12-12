Cruceros que hacen sentir

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, que vuelve a presidir Luis Castillo por otros tres años, otorgó hace unos días su premio de Excelencia Turística contando con la presencia y las palabras de la consellera de Innovación, Marián Cano, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, que insistieron en la importancia del turismo como motor económico de la provincia.

Montse Cárceles, gerente de la asociación, fue la encargada de desvelar el nombre del ganador delante de una concurrida asistencia, entre quienes se encontraban Ana Poquet, Lidia López, Rafael Alemañ, José Manuel Camarero, Israel Martínez, Carmen Robledillo, Juan Utrera, Óscar Castillo, Carlos Baño, José María Choclán, Fernando Sepulcre, Armando Sala, Gabriela Córdoba, Javier Galdeano, Cristina Arroyo, Pepi Tomás, Antonio Crespo, Laura Rodríguez, Vicente Farach, Eva y María Miñano, José Palma y María José Marcos.

APHA entregó su premio a la Excelencia Turística a MSC Cruceros, que recogió el alicantino y director comercial para España, Luis Blanes. / INFORMACIÓN

El premio recayó en MSC Cruceros y lo recogió su director comercial para España, Luis Blanes, que comenzó su agradecimiento aclarando que, como le habían preguntado, quería precisar que es «de Alicante, Alicante, en concreto del barrio de Altozano», por lo que recibir este premio en su ciudad era otro motivo más de alegría. Y destacó que lo que proporcionaba MSC a sus clientes era emoción y sentimiento.

Por su parte, Castillo comenzó su discurso bromeando («solo puedo empeorar lo que han dicho los anteriores» y que con la renovación del cargo ya tenía su regalo de Reyes), pero metió un «tirito» al aire que no oyó la persona a quien iba dirigido (no estaba presente), pero que seguro que le ha llegado. Por otro lado, aseguró que tiene muy buenas relaciones con los sectores turísticos, pero que falta unión y terminó con unas palabras que pronunció Pablo Alborán en la entrega de los Spain Travel Awards 2025, quien resaltó que «todo el que llega a esta tierra es para quedarse».

Lidia López en uno de los stands de la feria gastronómica de la Diputación de Albacete. / INFORMACIÓN

Albacete en Alicante

Casi la misma asociación, pero de Albacete, en concreto la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, quiso tender puentes entre dos territorios vecinos y decidió que la mejor manera, con la colaboración de la Diputación provincial, y presentado por Raquel Ruiz, alcaldesa de Elche de la Sierra, era organizar un encuentro. El salón Imperio del Casino de Alicante se transformó en una animada feria en la que participaron cocineros, artesanos, músicos, representantes de oficios históricos y productos como la miel, el vino, el pan, el queso o la lana.

Total, que a las siete de la tarde empezó la degustación de los productos albaceteños, que incluían ligeras y suaves tapas que iban desde un yogur de atascaburras a un turrón de ajo con panceta y piñones, pasando por un tartar de salchicha de pascua, un caviar de berenjena con ternera, perdiz en lima y espuma de escabeche o carrilladas estofadas. Ya pensábamos que habíamos terminado cuando nos salió al encuentro un brioche con una exquisita, de verdad, mantequilla de cabra y sardina ahumada al que no pudimos decir que no. Pero la cosa no terminó ahí, porque de postre nos regalaron el inmenso e irresistible placer de los «Miguelitos» de La Roda. Todavía no he terminado de hacer la digestión. No sé cómo acabaron algunos de los que pasaron por allí como Luis Barcala, Lidia López, Sagrario Martín, Lola Peña, Toni Pérez Marcos, Santiago Dusmet, Antonio Crespo, Cari Boyer, Berta Navarro, Pablo Rico, Bruno Fernández, Carlos Corredor, Montse Cárceles, Carmen Domenech, Belén Arias y, coordinándolo todo, Maje Martínez.

La fachada del Mubag, con un arreglo floral para dar la bienvenida a la exposición sobre el Romanticismo. / INFORMACIÓN

Espíritu romántico

Cuando alguien me dice que en Alicante no se hacen cosas culturales, pongo cara de póquer, trago saliva y me suele salir, con tono un pelín crispado, eso de «será porque no te enteras». ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, habéis visitado la exposición La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del romanticismo en el MUBAG?

Gracias a la colaboración con el Museo Nacional del Romanticismo, doscientas ochenta obras, un centenar de ellas que se muestran al público por primera vez, están a nuestro alcance hasta el próximo mes de mayo. El MUBAG se ha adornado para este acontecimiento con un espectacular arreglo floral en su fachada. La arquitecta Rosa Fernández Ibiza ha creado un proyecto museístico especial y el equipo de Gente Comunicación se ha encargado del diseño gráfico. Cuadros (obras de Madrazo, Antonio María Esquivel o Genaro Pérez Villaamil), vestimentas y objetos como jarrones, tocadores, abanicos, guantes, paraguas, fotografías, calzado, barajas de cartas, bastones, linternas mágicas y objetos de Mariano José de Larra o Francisco de Asís. Como curiosidades, un libro de la historia de la prostitución del siglo XIX, un juego de pistolas de duelo o pulseras de cabello humano. ¡Visita obligada!

El diputado Juan de Dios Navarro, el día de la inauguración, admirando algunos de los objetos expuestos. / INFORMACIÓN

Patrón… ¿de todos?

Cada 6 de diciembre, desde que en 1244 los musulmanes entregaron la ciudad al entonces príncipe Alfonso X el Sabio, se celebra una solemne misa, este año con el obispo y, más tarde, una procesión por las calles de la ciudad por su patrón, San Nicolás. Venerado desde hace 781 años y seña de identidad de la ciudad, participaron en la procesión autoridades civiles y militares, casas regionales, representantes de las fiestas de la ciudad, asociaciones, instituciones, 400 niños de hogueras y barracas con sus xiulets y campanillas, un jinete representando al patrón a caballo y el alcalde, concejales del PP, Vox y… ninguno más. Todos los grupos municipales estaban invitados. Comprobado. ¡El patrón de la ciudad! Esto no es política, es la sociedad civil, sus representantes institucionales, sus tradiciones, sus costumbres. Aquí no hay colores, solo Alicante.