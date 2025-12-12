¿Se te escaparon? Estos son los 10 vídeos más vistos este año por los lectores de INFORMACIÓN
Los sucesos prácticamente capitalizan la lista de los clips con más reproducciones este 2025
Del suceso más crudo en una partida rural de Alicante a un rescate imposible entre rocas en Torrevieja, pasando por alertas meteorológicas de última hora, ciberestafas a escala industrial y esos "pequeños dragones azules" que alarmaron en Guardamar, el ranking de los 10 vídeos más vistos este 2025 en INFORMACIÓN deja una foto nítida de los temas que capturaron el interés y la atención de los usuarios de esta edición digital.
Aquí tienes los 10 vídeos más vistos del año: historias que corrieron como la pólvora, otras que helaron la sangre y algunas que, simplemente, nadie pudo dejar de mirar.
1 / Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
2 / Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
3 / El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
4 / Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar
5 / Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
6 / Fallece Pedro Luis Sirvent por una explosión en su pirotecnia en Alicante
7 / Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante
8 / Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia
9 / Un pregón para olvidar
10 / Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
