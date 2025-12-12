Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Se te escaparon? Estos son los 10 vídeos más vistos este año por los lectores de INFORMACIÓN

Los sucesos prácticamente capitalizan la lista de los clips con más reproducciones este 2025

El pulso de la atención: ¿Por qué fueron tan vistos estos vídeos de 2025 en INFORMACIÓN?

El pulso de la atención: ¿Por qué fueron tan vistos estos vídeos de 2025 en INFORMACIÓN?

El pulso de la atención: ¿Por qué fueron tan vistos estos vídeos de 2025 en INFORMACIÓN? / Notebooklm

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Del suceso más crudo en una partida rural de Alicante a un rescate imposible entre rocas en Torrevieja, pasando por alertas meteorológicas de última hora, ciberestafas a escala industrial y esos "pequeños dragones azules" que alarmaron en Guardamar, el ranking de los 10 vídeos más vistos este 2025 en INFORMACIÓN deja una foto nítida de los temas que capturaron el interés y la atención de los usuarios de esta edición digital.

Aquí tienes los 10 vídeos más vistos del año: historias que corrieron como la pólvora, otras que helaron la sangre y algunas que, simplemente, nadie pudo dejar de mirar.

1 / Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión

Una cámara de seguridad graba el atropello mortal de un hombre por su vecino en una partida rural de Alicante

Lee la noticia

2 / Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media

Así han liberado los bomberos a un bañista que se ha colado entre las rocas del paseo de Torrevieja en un complicado rescate

D. Pamies

Lee la noticia

3 / El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores

Nueva jubilación anticipada: qué trabajadores podrán retirarse antes y cuándo entran en vigor los cambios

Lucía Feijoo Viera

Lee la noticia

4 / Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

PI STUDIO

Lee la noticia

5 / Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas

Desmantelada desde Alicante una granja de móviles que enviaba millones de mensajes al día para ciberestafas

Alex Domínguez

Lee la noticia

6 / Fallece Pedro Luis Sirvent por una explosión en su pirotecnia en Alicante

Un fallecido y un herido grave en la explosión de una pirotecnia en Alicante

Lee la noticia

7 / Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante

Atropello mortal de una mujer en la avenida pintor Xavier Soler de Alicante

Pilar Cortés

Lee la noticia

8 / Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia

El tanque de tormentas junto a la CV 905 en Torrevieja, a punto de desbordarse

Áxel Álvarez

Lee la noticia

9 / Un pregón para olvidar

Reacciones de Mario Vaquerizo tras el pregón de Elche: "Yo en fiestas fashion no hablo de política"

J. R. Esquinas / Áxel Álvarez

Lee el artículo

10 / Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan

Agrede a su cuñado y se apuñala en el cuello en Sant Joan

Lee la noticia

