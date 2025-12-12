¿Se te escaparon? Estos son los 10 vídeos más vistos este año por los lectores de INFORMACIÓN

Del suceso más crudo en una partida rural de Alicante a un rescate imposible entre rocas en Torrevieja, pasando por alertas meteorológicas de última hora, ciberestafas a escala industrial y esos "pequeños dragones azules" que alarmaron en Guardamar, el ranking de los 10 vídeos más vistos este 2025 en INFORMACIÓN deja una foto nítida de los temas que capturaron el interés y la atención de los usuarios de esta edición digital.

Aquí tienes los 10 vídeos más vistos del año: historias que corrieron como la pólvora, otras que helaron la sangre y algunas que, simplemente, nadie pudo dejar de mirar.

1 / Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión

Una cámara de seguridad graba el atropello mortal de un hombre por su vecino en una partida rural de Alicante / INFORMACIÓN

2 / Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media

D. Pamies

3 / El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores

Lucía Feijoo Viera

4 / Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar

PI STUDIO

5 / Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas

Alex Domínguez

6 / Fallece Pedro Luis Sirvent por una explosión en su pirotecnia en Alicante

Un fallecido y un herido grave en la explosión de una pirotecnia en Alicante / Alex Domínguez

7 / Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante

Pilar Cortés

8 / Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia

Áxel Álvarez

9 / Un pregón para olvidar

J. R. Esquinas / Áxel Álvarez

10 / Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan

Agrede a su cuñado y se apuñala en el cuello en Sant Joan / Rafa Arjones

