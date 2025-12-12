Cómo transformar vidas a través del baloncesto

Con el respaldo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Cancha Solidaria Endesa vuelve para apoyar cinco proyectos con hasta 10.000 euros cada uno, combinando una dotación inicial y un sistema de matchfunding que multiplica el impacto. Mientras que la edición anterior se centró en ayudar a poblaciones afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, esta nueva convocatoria se abre a todo el país, invitando a clubes, asociaciones, colectivos y personas individuales a presentar candidaturas en busca de ayuda. El plazo está abierto del 25 de noviembre al 22 de diciembre y el requisito es sencillo: que el baloncesto sea el motor de la idea y el impacto social, el objetivo.

Entre todas las candidaturas presentadas a través de este formulario, un jurado especializado seleccionará los 10 proyectos finalistas y los dará a conocer el 21 de enero de 2026. Será entonces, y hasta el 10 de febrero de 2026, cuando la comunidad entra en juego: a través del voto popular se elegirán los cinco proyectos ganadores, que recibirán la dotación inicial de 7.500 € y podrán activar el matchfunding para multiplicar su financiación. Durante todo este proceso, los proyectos cuentan con apoyo técnico y visibilidad, conectando con jugadores, clubes y seguidores del baloncesto que contribuyen a que esas ideas no solo existan, sino que crezcan y transformen la realidad de sus comunidades.

Todo lo que debes saber para participar en Cancha Solidaria:

Quién puede presentarse: Cualquier persona, club, asociación o colectivo con una propuesta social —individual o colectiva— siempre que tenga al baloncesto como eje.

Cualquier persona, club, asociación o colectivo con una propuesta social —individual o colectiva— siempre que tenga al baloncesto como eje. Qué tipo de proyectos se buscan: Iniciativas que combinen baloncesto e impacto social: inclusión, diversidad, rehabilitación de espacios, integración, educación, igualdad, deporte base… En ediciones anteriores se han apoyado desde reformas de canchas hasta programas inclusivos o de sensibilización social.

Iniciativas que combinen baloncesto e impacto social: inclusión, diversidad, rehabilitación de espacios, integración, educación, igualdad, deporte base… En ediciones anteriores se han apoyado desde reformas de canchas hasta programas inclusivos o de sensibilización social. Dotación económica: Cada uno de los cinco proyectos seleccionados podrá recibir hasta 10.000 €: 7.500 € garantizados; hasta 2.500 € adicionales mediante sistema de matchfunding (por cada euro donado por la comunidad, Endesa aporta otro hasta alcanzar el límite) y posibilidad de seguir recaudando apoyos durante toda la fase de difusión, aumentando el impacto.

Cada uno de los cinco proyectos seleccionados podrá recibir hasta 10.000 €: 7.500 € garantizados; hasta 2.500 € adicionales mediante sistema de matchfunding (por cada euro donado por la comunidad, Endesa aporta otro hasta alcanzar el límite) y posibilidad de seguir recaudando apoyos durante toda la fase de difusión, aumentando el impacto. Apoyo además de contribución económica: Los proyectos seleccionados contarán con el apoyo de un equipo técnico que les ayudará a contar su historia, producir material audiovisual, gestionar la comunicación y conectar con la comunidad del basket. También tendrán padrinos y madrinas de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa, vinculados a cada iniciativa según su temática o territorio.

Los proyectos seleccionados contarán con el apoyo de un equipo técnico que les ayudará a contar su historia, producir material audiovisual, gestionar la comunicación y conectar con la comunidad del basket. También tendrán padrinos y madrinas de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa, vinculados a cada iniciativa según su temática o territorio. Recompensas para quienes colaboren: El programa incluye donaciones, visibilidad comunitaria y recompensas simbólicas como camisetas firmadas, experiencias con clubes o jugadores y jugadoras, para fomentar la participación ciudadana.

Endesa: patrocinio con propósito

Endesa lleva años demostrando que el patrocinio puede ir más allá de la visibilidad y convertirse en una herramienta de cambio social. Su estrategia de patrocinio con propósito utiliza el poder transformador del deporte para generar un impacto positivo en la sociedad, apoyando proyectos que combinan pasión y compromiso.

Cancha Solidaria es solo una de estas iniciativas; a lo largo de la última década, la compañía ha impulsado programas como Liga Endesa de Corazón, que promueve la integración y la inclusión a través del baloncesto, o Basket Girlz, que busca frenar el abandono temprano de las jugadoras jóvenes mediante planes de acción educativos y deportivos. Otros proyectos históricos incluyen Ecoballution, que convierte redes de pesca en canastas oficiales, y Baskonia Mixed Ability, que integra a personas con y sin discapacidad en equipos de baloncesto igualitarios, demostrando que el deporte puede ser un motor real de transformación social. En 2025, los proyectos de Basket Institution de la exjugadora María Pina o del Club de Baloncesto Algemesí fueron algunos de los que ayudaron a reconstruir el baloncesto de base en Valencia. Cada uno de estos ejemplos demuestra lo que ocurre cuando una idea encuentra apoyo, acompañamiento y un entorno dispuesto a creer en ella.

Tu proyecto puede ser uno de los cinco seleccionados y formar parte de esta lista. Si trabajas en un club de base, en una asociación, en un centro educativo o en un colectivo social. Si tienes una idea que puede mejorar tu entorno. Si sabes que el baloncesto puede ayudar a cambiar realidades. Es el momento de presentar tu candidatura y darle impulso.