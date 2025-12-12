El vidente que acertó un premio el año pasado asegura que este será el número del Gordo en la Lotería de Navidad

Queda oficialmente inaugurada la temporada navideña y, con ella, la de los videntes y "expertos en numerología" que vaticinan cuál será el número agraciado con el Gordo de Navidad este próximo 22 de diciembre.

David Hernando es el nombre del vidente que vaticinó el año pasado el número 48020, que terminó siendo un cuarto premio, basándose en la palabra dana. En un reciente vídeo en su concurrida cuenta de TikTok, David ha asegurado haber soñado el pasado septiembre con "una buena amiga, un vestido de oro..." entre otras señales del sueño que, según su interpretación de la simbología numérica, dan como resultado un número concreto que, según sus cálculos, podría ser el Gordo de la Lotería de Navidad.

Según comenta, el nombre de su amiga correspondería al número 5, el oro sería el número 0 y la luz del sueño correspondería al 056. Por lo tanto, el número que podría tocar este año en El Gordo -o al menos, un premio importante- sería el 50056.

Dónde comprar el número

En la página oficial de Lotería y Apuestas del estado los usuarios pueden hacer búsquedas concretas de números específicos para buscar la suerte en su combinación favorita. Si buscamos el número 50056, vaticinado por el vidente David Hernando como potencial ganador del sorteo extraordinario de Navidad, aparecen las siguientes administraciones. Eso sí, Loterías y Apuestas del Estado remarca en la web que el listado no garantiza que queden existencias en las administraciones, por lo que cada usuario deberá ponerse en contacto con ellas si es de su interés. En Alicante el número estaría o habría estado disponible en la administración ubicada en calle La Ordana número 14 de San Juan.

