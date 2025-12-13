La Guardia Civil y el Banco de España lo confirman: si te piden un pago en bitcoins por un vídeo sexual, es fraude

La ciberdelincuencia no para de sorprender a las fuerzas de la ley. Cada vez son más los métodos que surgen a diario con el objetivo de sustraer dinero o hacernos con nuestros datos más personales. Los cibercriminales tratan de engañarte suplantando la identidad de instituciones y personas con la intención de conseguir un botín preciado. Existen muchas técnicas fraudulentas: phishing, estafas de lotería o tiendas de online falsas.

Si te ha llegado un email con asuntos como "receipt confirmation" o "a la espera del pago", debes estar en alerta. Aunque se combine el inglés con el español y aparezca el nombre de una institución oficial, se trata de una estafa. El gancho es digno de una mala película de hackers: un correo supuestamente oficial que adjunta una imagen .png.

Esta imagen es el clímax del engaño: te dicen, sin pelos en la lengua, que te han grabado en un momento muy íntimo (sí, mientras te masturbabas) gracias a un malware "indetectable" que supuestamente instalaron en tu dispositivo. Este ha sido el modus operandi que ha denunciado la Guardia Civil junto al Banco de España.

Así funciona la estafa

La campaña emitida por correo electrónica te incita a pagar una cantidad en bitcoin a una cartera (identificada con un código QR) en un plazo de 48 horas. Si no se realiza el pago, el vídeo se difundirá a todos los contactos y redes sociales. El objetivo es causar el miedo en la persona estafada y vergüenza antes de que puedas pensar con claridad. El Banco de España no se dedica a la sextorsión ni pide pagos en criptomonedas por supuestos vídeos íntimos. Es una manipulación para añadir una capa de "autoridad" y hacer la amenaza más creíble.

Si has recibido un correo electrónico en el que se te amenaza con publicar imágenes sensibles sobre tu persona, no des por hecho que se trata de algo legítimo. Antes de llevar a cabo cualquier acción, la Guardia Civil aconseja contactar con la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE a través del teléfono 017, donde los expertos te podrán orientar sobre cómo actuar ante este tipo de extorsiones. También se aconseja borrar el mensaje y bloquear al remitente del mensaje.

Si eres una de las personas que has sufrido el chantaje y has efectuado el pago en criptomonedas Bitcoin, es importante que sigas los siguientes pasos aconsejados por el Banco de España: