Por qué miles de personas han empezado a colocar papel de aluminio en el balcón: lo que dicen los expertos.

Seguro que más de una vez, mientras navegas por redes sociales, te has encontrado con un 'life hack', un uso que no te esperabas de un objeto cotidiano. ¿Te has preguntado para qué sirve la anilla de una lata de refresco, por ejemplo? ¿O sabes que en realidad los bricks de zumo o leche hay que verterlos en un vaso con la boquilla en el lado más alejado del recipiente y no como siempre hemos hecho para que no respire? Son pequeñas preguntas que siempre nos hemos hecho.

El papel de aluminio es uno de esos productos multiusos que siempre tenemos por casa y que básicamente lo usamos para envolver la comida, proteger algún plato con comida que nos sobra o a la hora de hacer asados para cocinarlos sin que el calor se vaya. Pero pocos saben que este material también resulta muy útil para una tarea que muy pocas personas ponen en marcha en su día a día: espantar a las palomas del balcón.

El truco de poner papel de aluminio en el balcón

Muchas familias en España esperan con ganas la llegada de la Navidad para decorar sus balcones con luces o cualquier adorno navideño típico de estas fechas. Algunos vecinos compiten con otros para tener el balcón más luminoso y decorado de la comunidad con el objetivo de darle un toque diferente a la urbanización. Pero muy pocos tienen en cuenta uno de los problemas más comunes.

Se trata de la presencia de las palomas en balcones y cornisas que son las encargadas de ensuciar nuestras terrazas en cualquier época del año. Para evitar su presencia y tenerlas alejadas de nuestros hogares, existe un truco muy simple para ahuyentarlas: colocar papel de aluminio. Este producto genera destellos y movimientos que incomodan a estas aves, evitando que se acerquen o se posen sobre los balcones de los edificios.

Pese a que su presencia nunca resulta del agrado de todos, existen otras alternativas para alejar a las palomas de los edificios como colgar CDs viejos en los balcones. Otra técnica de lo más eficaz consiste en rociar el balcón con una mezcla de agua y picante en polvo, pero que no suele tener muy buenos resultados. El truco que muchas personas están llevando a cabo consiste en colocar papel de aluminio en los lugares del balcón en los que se suelen colocar estas aves.