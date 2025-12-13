La Policía Nacional alerta de la falsa carta: "Te quieren asustar" para robar tus datos bancarios
Los ciberdelincuentes suplantan a las autoridades con notificaciones fraudulentas que amenazan a la víctima
Es posible que te haya llegado una carta por parte de la Policía Nacional y el CNI que te ha helado la sangre. Pero no pasa nada, se trata de un fraude. La Policía Nacional ha tenido que comunicar a través de su cuenta de X que existe un bulo que se está extendiendo rápidamente por los correos electrónicos de toda España.
Se trata de un montaje digital diseñado para provocar pánico, en el que los estafadores se hacen pasar por altos cargos de la seguridad del Estado con el único fin de cometer un delito económico, lo que se conoce como Phising.
El aviso de los agentes es tajante. "No somos nosotros", aclaran fuentes policiales en sus canales oficiales. La campaña de desinformación utiliza la imagen corporativa de instituciones muy serias para dar credibilidad a una mentira que busca manipularte por la vía del miedo.
Acusaciones graves
El funcionamiento de esta estafa es siempre el mismo, pero muy efectivo. El usuario recibe un correo o un mensaje que adjunta una supuesta "carta oficial". El documento está lleno de sellos, firmas y logotipos que imitan a los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Dirección General de la Policía. El texto utiliza un lenguaje jurídico enrevesado y acusa a quien lo lee de estar siendo investigado por delitos muy graves, a menudo relacionados con pornografía infantil o tráfico de drogas.
El objetivo de lanzar estas acusaciones tan terribles es bloquear la capacidad de razonamiento de la persona. Al leer algo así, el instinto natural es querer demostrar la inocencia inmediatamente. Ahí es donde está la trampa. El documento insta a la víctima a pinchar en un enlace o descargar un archivo adjunto para "ver las pruebas" o "presentar alegaciones" en un plazo de tiempo muy corto, o realizar una transferencia bancaria.
Una técnica conocida como 'phishing'
Aunque todo parezca muy real, estamos ante un caso de manual de suplantación de identidad. Los expertos en ciberseguridad explican que esta técnica busca pescar a usuarios desprevenidos (de ahí el término phishing, que suena como "pescar" en inglés).
Al interactuar con estos enlaces, se suele descargar un virus informático que rastrea tus contraseñas o te redirige a una web falsa donde te piden datos de tu tarjeta de crédito bajo cualquier excusa administrativa. La Policía Nacional recuerda una regla de oro: las citaciones judiciales o policiales verdaderas jamás se notifican por correo electrónico ni se envían de forma masiva pidiendo descargas urgentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- La borrasca Emilia llega a Alicante: estos son los municipios donde debes sacar el paraguas
- Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- La iniciativa que ha permitido a Benidorm detectar a 261 mayores en situación de vulnerabilidad
- La almazara municipal de Altea supera las cien toneladas de aceitunas molidas con más de 20.000 litros de aceite virgen extra obtenido
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- Tirotean en Orihuela Costa al jefe de una banda que extorsionó a clubes cannábicos de la Vega Baja