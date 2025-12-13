La Policía Nacional alerta de la falsa carta: "Te quieren asustar" para robar tus datos bancarios

Es posible que te haya llegado una carta por parte de la Policía Nacional y el CNI que te ha helado la sangre. Pero no pasa nada, se trata de un fraude. La Policía Nacional ha tenido que comunicar a través de su cuenta de X que existe un bulo que se está extendiendo rápidamente por los correos electrónicos de toda España.

Se trata de un montaje digital diseñado para provocar pánico, en el que los estafadores se hacen pasar por altos cargos de la seguridad del Estado con el único fin de cometer un delito económico, lo que se conoce como Phising.

El aviso de los agentes es tajante. "No somos nosotros", aclaran fuentes policiales en sus canales oficiales. La campaña de desinformación utiliza la imagen corporativa de instituciones muy serias para dar credibilidad a una mentira que busca manipularte por la vía del miedo.

Acusaciones graves

El funcionamiento de esta estafa es siempre el mismo, pero muy efectivo. El usuario recibe un correo o un mensaje que adjunta una supuesta "carta oficial". El documento está lleno de sellos, firmas y logotipos que imitan a los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Dirección General de la Policía. El texto utiliza un lenguaje jurídico enrevesado y acusa a quien lo lee de estar siendo investigado por delitos muy graves, a menudo relacionados con pornografía infantil o tráfico de drogas.

El objetivo de lanzar estas acusaciones tan terribles es bloquear la capacidad de razonamiento de la persona. Al leer algo así, el instinto natural es querer demostrar la inocencia inmediatamente. Ahí es donde está la trampa. El documento insta a la víctima a pinchar en un enlace o descargar un archivo adjunto para "ver las pruebas" o "presentar alegaciones" en un plazo de tiempo muy corto, o realizar una transferencia bancaria.

Una técnica conocida como 'phishing'

Aunque todo parezca muy real, estamos ante un caso de manual de suplantación de identidad. Los expertos en ciberseguridad explican que esta técnica busca pescar a usuarios desprevenidos (de ahí el término phishing, que suena como "pescar" en inglés).

Una nueva campaña de 'phising' por correo electrónico suplanta la identidad de Ibercaja. / INFORMACIÓN

Al interactuar con estos enlaces, se suele descargar un virus informático que rastrea tus contraseñas o te redirige a una web falsa donde te piden datos de tu tarjeta de crédito bajo cualquier excusa administrativa. La Policía Nacional recuerda una regla de oro: las citaciones judiciales o policiales verdaderas jamás se notifican por correo electrónico ni se envían de forma masiva pidiendo descargas urgentes.