La Policía Nacional avisa de la herramienta que protege la seguridad de los adolescentes en redes sociales

Si tienes hijos menores de 18 años con móvil, esto te interesa mucho. La Policía Nacional ha lanzado un aviso importante a través de sus redes para que todos los padres conozcan la nueva herramienta de Meta. Se llama "Cuenta de Adolescente" y no es una app extra que tengas que descargar, sino una nueva configuración de seguridad que cambia las reglas del juego para proteger a los menores de los peligros de internet.

El cuerpo de Policía anuncia que esta función soluciona una de las grandes pesadillas de las familias: el contacto con extraños. Con esta novedad, las redes sociales se vuelven mucho más cerradas y seguras para los adolescentes, sin que ellos tengan que configurar nada complicado.

Un candado automático contra desconocidos

Lo más importante que debes saber es que con esta herramientas, las cuentas de los menores pasan a ser privadas por defecto. ¿Qué significa esto? Que se acabó el "cotilleo" de gente que no conocen. Solo las personas que tu hijo acepte podrán ver sus fotos o vídeos.

Pero el cambio más fuerte está en los mensajes. La Policía destaca que con esta cuenta los adolescentes solo pueden recibir mensajes de personas a las que ellos ya sigan. Si un adulto desconocido o un perfil anónimo intenta escribirles, el mensaje ni siquiera les llegará. Lo mismo pasa con las etiquetas: nadie podrá mencionar a tu hijo en una foto o comentario si él no le sigue primero.

Controlar sin espiar: el punto medio

Aquí viene lo que más dudas suele generar: ¿puedo ver lo que hace mi hijo? La respuesta de esta herramienta busca un equilibrio para que no haya peleas en casa. La función permite a los padres ver con quién ha chateado su hijo en los últimos siete días. Podrás ver la lista de nombres y fotos de perfil de la gente con la que habla.

Sin embargo, y esto es clave, no podrás leer lo que dicen. La herramienta protege el contenido de la charla para que el adolescente tenga su privacidad, pero te da el dato de "con quién" para que, si ves a alguien sospechoso o que no conoces de nada, puedas preguntarle a tu hijo directamente. Es una forma de supervisar sin convertirte en un espía.

Menos tiempo de pantalla y contenidos seguros

Además de la privacidad, esta cuenta ataca el problema de quedarse pegado al móvil. Los padres pueden poner un límite de tiempo diario (por ejemplo, una hora al día). Cuando se cumple ese tiempo, la aplicación se cierra sola. También filtra el contenido que ven en la lupa de 'Explorar' o en los 'Reels', quitando automáticamente vídeos que sean violentos o sensibles.