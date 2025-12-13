Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: "No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO"

–¿Tienen noticias sobre cómo avanza la redacción del decreto?

–No. Somos un grupo que reúne a mil docentes, más los colegios profesionales y las sociedades científicas. En la última reunión con la consellera Esther Niubó, antes del verano, le pedimos una moratoria para prepararnos y hacerlo bien y parecía que se nos escuchaba, pero justo después publicaron el primer borrador, este julio.

–Y han presentado alegaciones...

–Sí. Sabemos que se presentaron muchísimas alegaciones. Y la respuesta que recibieron todas fue la misma: "Lo tendremos en cuenta; lo valoraremos". Una respuesta tipo 'corta y pega'.

"La teoría de la evolución de Darwin se da en la optativa de Biología de 4º de ESO, por lo que hay una parte de la población muy amplia que nunca lo ha estudiado"

–Si el próximo curso se lleva a cabo la fusión de las ciencias tal como se anunció en abril, ¿qué impacto cree que tendrá en el alumnado?

–Insisten en que no hay recorte porque habrá optativas que serán "ampliaciones de". En horas, supuestamente, un alumno podrá hacer las mismas. Pero el tema de la fusión no es ese. El tema es que cambia la materia. No es la misma materia Física y Química que Física, por un lado, y Química, por el otro; eso para empezar. La manera de enfocarlo es distinta.

–¿Por qué?

–Imagina que yo hago Física y Química y empiezo por Química. Haré hasta febrero Química y después Física. Hay alumnos que no tienen interés en Química, porque lo que les interesa es la Física, porque quieren estudiar Arquitectura, por ejemplo. Estas personas se han apuntado a Física+, la ampliación de esta materia, porque lo que quieren hacer es Física. Por tanto, estarán haciendo ampliación de Física antes de haber empezado el temario de Física. ¿Qué ampliarán? Estarán haciendo una ampliación de una materia que no han hecho en la vida.

Sandra Rodríguez, la semana pasada en el laboratorio del instituto en el que da clases. / Ferran Nadeu

–¿Por qué cree que con la eliminación de la Literatura Catalana en segundo de Bachillerato recularon tan rápido y, en cambio, con las ciencias insisten en que es imposible?

–A nosotros nos dicen que con las literaturas tenían margen, pero con las ciencias, no, por problemas con las convalidaciones de títulos en otras comunidades autónomas. Pero lo que no entendemos es, ¿por qué Dibujo Técnico, que es una optativa igual, sí merece ser una optativa sola y Física no? ¿Por que Latín merece tener una optativa y Biología no? Las otras materias serán una optativa y las nuestras serán media optativa. ¿Por qué?

–No parece que tenga demasiado sentido, además, tras los informes que señalan que vamos hacia atrás en ciencias...

–Además, Catalunya es la comunidad autónoma que menos horas hace de ciencias en la ESO, como hemos trasladado al Departament. Si quieren equipararnos en Bachillerato, que lo hagan también en la ESO.

"A los alumnos les das un texto y les cuesta mucho entenderlo, no tienen capacidad de abstracción ni hábitos: el escalón de 4º de ESO a primero de Bachillerato es brutal"

–El currículum de la ESO también lo están cambiando... Entiendo que su demanda es crear una base sólida de conocimiento científico en la ciudadanía. ¿Detectan que el alumnado llega con muchas lagunas a 4º?

–Biología, Geología, Física y Química, que en la ESO sí están fusionadas, en 4º no son obligatorias, son una optativa. Eso significa que mucha gente que después decide hacer un Bachillerato científico no ha hecho esas materias en 4º, porque no hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO.

–¿Un alumno puede hacer cero horas de ciencias en todo 4º de ESO?

–Sí. La evolución, Darwin, se da en la optativa de Biología de 4º de ESO, lo que significa que hay una parte de la población muy amplia que nunca lo ha estudiado.

"¿Por qué Dibujo Técnico sí merece ser una optativa sola y Física no? ¿Por que Latín tiene una optativa y Biología no?"

–¿Han notado una bajada de nivel al llegar al Bachillerato por esa falta de horas de ciencias en la ESO?

–Sí. Hay alumnos que llegan a primero de Bachillerato en blanco. En blanco. Y si te recortan horas de ahí, imagina.

–¿Cree que sí hay conciencia de los riesgos del Catalán, por eso se reaccionó como se hizo, pero no de las ciencias?

–El tema del Catalán está muy politizado. Y si sale Lluís Llach denunciándolo, la sociedad le escucha. Salieron también científicos importantes denunciando lo perjudicial de la fusión de las ciencias, pero no tuvo el mismo impacto.

"Hacer un buen seguimiento de los Treballs de Recerca (TR) siempre ha recaído mucho en la voluntariedad de los profesores y estamos llegando a nuestro límite"

–Otro de los temas sobre la mesa en los últimos tiempos es el impacto de la mala comprensión lectora en el resto de materias.

–¡Pero eso viene ya de primaria! Y es un problema que nos encontramos en la ESO, y el Bachillerato lo hereda. Tú darías por hecho que una persona que hace Bachillerato ya tiene asumida esa parte; tendría que ser una cosa asumida...

–Pero no lo es…

–Les das un texto y realmente les cuesta mucho entenderlo. Tienen poca capacidad de abstracción. Y tomar apuntes... lo mismo. No tienen hábitos. El escalón de 4º de ESO a primero de Bachillerato es brutal.

Sandra Rodríguez, a la entrada del laboratorio del instituto. / Ferran Nadeu

–El Treball de Recerca (TR), otro de los damnificados con la anunciada reforma del Bachillerato, ha sido el hermano pobre. Nadie se ha organizado para defenderlo. ¿A qué lo atribuye?

–A que los docentes estamos en colapso. No nos dan las horas. Yo cito a los alumnos a mediodía, a las dos y media. Quizá en algunos institutos sí te asignan tiempo para los TR, pero te otorgan una hora. Los TR siempre han recaído mucho en la voluntariedad de los profesores. Y los profesores estamos llegando bastante a nuestro límite, y eso que a muchos nos ha gustado hacerlo. Yo lo he disfrutado mucho, pero siempre ha sido por voluntad.

"Nos encanta ir al laboratorio para que experimenten, pero con la diversidad que tenemos en la ESO, sin 'vetlladors', muchas veces no podemos; es peligroso"

–Otra preocupación compartida es la falta de medios para gestionar la complejidad de las aulas. Ya no es solo enseñar Física, es gestionar una gran diversidad con pocos recursos…

–Si las cosas son cada vez más difíciles y no se ponen más recursos, el profesorado acabará colapsando. En la ESO sucede que muchas veces no podemos ir al laboratorio. Nos encanta ir, pero no podemos; la diversidad del aula no nos lo permite. Yo no me atrevo.

–¿Por seguridad?

–Sí. Mía, del laboratorio y de los propios niños. Es triste, pero es así. Tenemos una diversidad muy grande y un alumnado que, además, muchas veces no tiene ‘vetllador’... ¿Cómo te lo llevas a un sitio donde hay cristales? Y ya no hablo de los productos químicos...