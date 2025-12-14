Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico

Uno de los pueblos más bonitos de España que hay en Castellón transforma la puerta de entrada a su casco histórico para ganar en seguridad y estética.

Se trata de Morella, que ha invertido 201.000 euros, financiados íntegramente por el plan Impulsa de la Diputación, para renovar la plaza exterior de Sant Miquel. No solo han modernizado este enclave emblemático, sino que la intervencion también ha servido para mejorar la seguridad y accesibilidad tanto para peatones como para vehículos, reforzando uno de los puntos de acceso más transitados de la ciudad amurallada.

Los trabajos, iniciados el 20 de mayo y desarrollados a lo largo de los últimos meses (con una pausa en agosto y principios de septiembre por fiestas y feria) han redefinido la fisonomía del entorno.

Han eliminado islas y bolardos, renovado las canalizaciones soterradas, cambiado farolas y cámaras de vigilancia, y construido nuevos elementos como un banco de gran formato y una acera que rodea la cruz y conecta con un camino peatonal hacia la plaza de la Font Vella.

Cipreses y césped

Además, han actuado en el jardín ubicado junto a la muralla, entre las torres de Sant Miquel y la del Racó, donde se han plantado cipreses y césped. La actuación apuesta por materiales resistentes al clima de Morella: piedra local para los muros y granito para el pavimento, idóneo para evitar deslizamientos y soportar el hielo y la sal en los meses de invierno.

El alcalde y también concejal de Urbanismo, Obras y Patrimonio, Bernabé Sangüesa, destaca que esta reforma “renueva la entrada principal al casco histórico y aumenta la seguridad peatonal”, además de abrir el espacio y dotarlo de mayor amplitud. La Diputación ha financiado el 100% de la intervención en Sant Miquel y parte del tramo hacia Font Vella, mientras que el Ayuntamiento ha asumido el resto.

"La nueva distribución da más amplitud a todo el espacio con aceras más anchas y un banco largo donde sentarse". También ha comentado que "se han plantado unos cipreses delante de la muralla, los cuales no tapan el monumento, le dan verticalidad y tienen unas características que las raíces no afectan a la cimentación de la muralla".

Próximas mejoras

La transformación de Sant Miquel continuará en las próximas semanas con la instalación de una nueva iluminación ornamental en las torres y en la cruz de Santa Llúcia. Este alumbrado, de tecnología led y operativo durante todo el año, se financiará completamente con el fondo de compensación eólico del Ivace y tendrá un coste de 17.800 euros.

Según Sangüesa, permitirá realzar el valor monumental del acceso principal de Morella y mejorar su visibilidad nocturna sin incurrir en los elevados gastos que supondría iluminar todo el recinto amurallado a diario.