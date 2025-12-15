Los agentes de IA se cuelan en la compra online: el acceso a tiendas "vía ChatGPT" crece un 181%

Comprar ya no empieza siempre en una web de toda la vida ni en un buscador. Cada vez más, arranca con una pregunta escrita en una pantalla: "¿Cuál es el mejor champú para pelo graso?", "¿Qué regalo encaja con alguien que cocina?" o "¿Dónde encuentro esto más barato?". Un informe de Comscore sobre el comportamiento digital en bienes de consumo apunta a ese cambio de hábito y lo resume con un dato contundente: el acceso a los principales comercios online a través de agentes de inteligencia artificial como ChatGPT aumentó un 181% en el último año desde ordenadores (desktop).

La tendencia aparece en la edición global del informe "Consumer Goods: Movers & Shakers en el entorno digital 2025", que analiza cómo los consumidores interactúan con las marcas, cómo compran y qué papel juegan los grandes "centros comerciales" digitales, las redes sociales y la IA en el proceso.

Qué significa "retailers" y por qué te afecta aunque no uses esa palabra

Cuando el citado informe habla de "retailers", se refiere, en la práctica, a tiendas y cadenas que venden al consumidor final, tanto en su web como en aplicaciones o plataformas. Dicho en lenguaje llano: el sitio donde acabas comprando, sea un marketplace gigantesco o la tienda online de una marca.

Lo relevante no es el anglicismo, sino la ruta: Comscore destaca que la IA se está convirtiendo en un canal habitual de acceso a esas tiendas, cambiando la manera en que descubrimos y compramos productos.

Un mercado tan grande que ya se mide por miles de millones

El documento sitúa el tamaño del fenómeno con otra cifra difícil de imaginar a escala humana: la industria global de bienes de consumo alcanza 1,2 mil millones de visitantes únicos en entornos digitales. En otras palabras: el consumo cotidiano se ha mudado masivamente a pantallas y plataformas.

Y, como suele ocurrir cuando el tráfico es enorme, una parte importante se concentra en pocos destinos.

Los "grandes bazares" del comercio digital siguen mandando

El interior de un centro logístico de Amazon en el Far d'Empordà (Girona) / ACN/DdG

En ese mapa, Comscore señala que Amazon, Flipkart, TEMU y eBay figuran entre los grandes marketplaces generalistas, y que Shein destaca como plataforma de moda.

Son nombres que explican por qué muchas compras se parecen entre sí: buscas, comparas, lees reseñas, añades al carrito. Pero el informe sugiere que el "punto de partida" está mutando: si antes era el buscador o la app, ahora puede ser una conversación con un asistente.

Comprar con un chat: de la recomendación al carrito

La frase clave del informe es que el aumento del 181% en accesos "vía agentes de IA" les está dando un papel "relevante y estratégico" en el proceso de compra.

Para el lector común, esto se traduce en algo muy reconocible: preguntar, filtrar opciones y decidir sin saltar entre diez pestañas. La IA funciona como un "dependiente digital" que resume información, propone alternativas y te empuja hacia el lugar donde terminas comprando.

La Generación Z mira lo local (y no solo el descuento)

Dos jóvenes comprando online / Cortesía

El informe también apunta a un cambio de valores, al menos en parte del público joven. Según Comscore, la Generación Z muestra un interés creciente por comprar productos locales, con un incremento del 21% en la temporada previa al Black Friday.

En un periodo dominado por rebajas y promociones, esa preferencia resulta llamativa: sugiere que el origen y la idea de "compra consciente" compiten, aunque sea por un hueco, con el precio.

Moda y alimentación, las dos autopistas con más tráfico

Cuando Comscore divide la actividad por áreas, sobresalen dos categorías: moda y alimentación/supermercados. Ambas superan los 460 millones de visitantes únicos a nivel mundial, según la nota.

Y en el detalle de "quiénes atraen audiencia", el documento menciona, en moda, plataformas como Shein, Myntra, AJIO o Vinted, además de marcas como Nike; y en alimentación y supermercados, empresas como McDonald’s y la india JioMart por alcance y crecimiento interanual.

TikTok Shop, Black Friday y el poder del "scroll" que vende

Una persona mira en su móvil el vídeo de una joven en Tik Tok / Marta Perez / Europa Press

Otro bloque del informe pone el foco en las redes sociales: para las marcas, funcionan como un aliado para ampliar alcance, reforzar notoriedad y conectar con compradores y potenciales compradores.

En campañas concretas, el impacto se dispara. Comscore señala que durante Black Friday el contenido de TikTok Shop dominó los segmentos de belleza y alimentación, y que la colaboración navideña de Mariah Carey con Sephora generó 5,6 millones de interacciones globales, como ejemplo del tirón del contenido amplificado por medios, marcas e influencers.

2026, el año en que todo se mezcla

La fotografía final que dibuja la nota es la de un ecosistema donde se cruzan tres corrientes: marketplaces, redes sociales y agentes de IA. Comscore afirma que 2026 se perfila como un año clave en ese entorno digital.

El mensaje de fondo es sencillo: la compra online no solo crece, también cambia de forma. Quizá mañana no "entres" en una tienda, sino que una conversación te deje directamente en el producto. Y ese trayecto, cada vez más, se decide antes de que tú mismo te des cuenta de que ya estabas comprando.