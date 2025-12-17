El verdadero "gordo" de Navidad: los españoles ganamos 4 kilos... y no son de la lotería

Las luces se encienden, los escaparates se visten de rojo y dorado y la agenda empieza a llenarse de cenas, brindis y sobremesas largas. La cuenta atrás hacia la Navidad trae ilusión… y también un "premio" menos deseado: una media de hasta 4 kilos ganados durante estas fechas, una cifra que muchos españoles reconocen cada enero cuando vuelven a la rutina.

Parte del problema está en el aumento de la ingesta propio de las comidas y cenas navideñas. Según la Fundación Alimentación Saludable, en estas celebraciones se consumen hasta un 30% más de calorías de lo aconsejable, una combinación que, mantenida durante varias semanas, puede traducirse en ese incremento medio de peso.

Ante este escenario, desde PronoKal, una empresa multinacional especializada en la pérdida y el control del peso, insisten en que la clave no es vivir diciembre a base de restricciones, sino anticiparse. "Adelantarse a la Navidad no significa restringirse, significa planificar para evitar imprevistos", explica Elvira Berengüí, responsable de Nutrición de la firma. En la práctica, apunta, organizar rutinas y compromisos con cierta estrategia ayuda a minimizar excesos sin renunciar al disfrute.

Los "momentos de riesgo" que suelen arruinar el equilibrio

Hay un patrón que se repite con precisión de villancico: cansancio acumulado, estrés antes de reuniones, aperitivos que se alargan y sobremesas que terminan en picoteo automático. Identificar esos "momentos de riesgo" antes de que lleguen permite, según los expertos, activar respuestas más conscientes y mantener el rumbo.

Ciudadanos cuentan cómo han sido sus cenas de empresa / Europa Press

Guía práctica para llegar a las fiestas con menos impacto

Con ese objetivo, PronoKal comparte una serie de pautas sencillas para cuidar la alimentación y el bienestar en las semanas previas:

Regularidad y equilibrio en las comidas. Saltarse comidas para "compensar" suele acabar en más hambre y decisiones impulsivas. Mejor mantener un patrón estable (tres comidas principales y dos colaciones ligeras), priorizando fibra (verduras, frutas, legumbres) y proteínas de calidad (pescado, pollo, huevos o tofu), además de moderar porciones y evitar repetir.

Saltarse comidas para "compensar" suele acabar en más hambre y decisiones impulsivas. Mejor mantener un patrón estable (tres comidas principales y dos colaciones ligeras), priorizando (verduras, frutas, legumbres) y (pescado, pollo, huevos o tofu), además de moderar porciones y evitar repetir. Hidratación como norma, no como castigo. En diciembre suele aumentar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, lo que favorece la deshidratación. Mantener entre 1,5 y 2 litros de agua al día ayuda al metabolismo, la digestión y el control del apetito. También cuentan infusiones, caldos vegetales o aguas aromatizadas con cítricos y hierbas.

En diciembre suele aumentar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, lo que favorece la deshidratación. Mantener entre ayuda al metabolismo, la digestión y el control del apetito. También cuentan infusiones, caldos vegetales o aguas aromatizadas con cítricos y hierbas. Alcohol bajo control. Aporta "calorías vacías", puede interferir en el metabolismo de las grasas y, además, abre el apetito. En reuniones frecuentes, la recomendación es alternar con opciones como agua con gas y limón o infusiones frías.

Aporta "calorías vacías", puede interferir en el metabolismo de las grasas y, además, abre el apetito. En reuniones frecuentes, la recomendación es alternar con opciones como o infusiones frías. Digestiones más ligeras después de excesos puntuales. Tras una comida abundante, conviene elegir platos ricos en fibra y bajos en grasa (ensaladas, verduras al vapor, sopas de hortalizas). Los fermentados como yogur natural, kéfir, chucrut o kimchi pueden ayudar a la microbiota. Y frutas como piña, kiwi o papaya aportan frescor y enzimas que facilitan la digestión.

Tras una comida abundante, conviene elegir platos ricos en fibra y bajos en grasa (ensaladas, verduras al vapor, sopas de hortalizas). Los fermentados como yogur natural, kéfir, chucrut o kimchi pueden ayudar a la microbiota. Y frutas como piña, kiwi o papaya aportan frescor y enzimas que facilitan la digestión. Moverse, aunque sea "en modo Navidad". Planificar el ejercicio con antelación, preferiblemente por la mañana, mejora la constancia. También sirven planes activos: caminar para ver las luces, entrenar en compañía o bailar en casa. Y los pequeños gestos (como usar escaleras) suman.

"El bienestar durante las fiestas depende de tomar decisiones inteligentes a tiempo, no de privarse", recuerda Berengüí. En un mes especialmente retador, el mensaje es claro: disfrutar y cuidarse no son rivales, solo necesitan una agenda bien pensada.