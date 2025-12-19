Menuda celebración preparó la ONCE en Alicante para festejar a su patrona, Santa Lucía. Más de doscientas personas, empezando por la concejala Begoña León, Alfredo Llopis, presidente de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa; la dama del fuego Lucía Gómez y representantes de empresas e instituciones como la subdelegación de Defensa, la Policía NacionalVectalia o la APPA.

Estela Medina, directora de la ONCE en Alicante, estaba feliz de reunir a tantos amigos y no paraba de saludar aquí y allá. En sus palabras se mostró orgullosa de los 87 años que lleva la institución trabajando por la inclusión y la transformación social para mejorar la vida de las personas con problemas de visión; 72 000 afiliados que disfrutan de ayudas de la ONCE gracias a la venta del cupón, transformando la suerte en solidaridad. Esos “centinelas de la ilusión”, como ella los definió, que están siempre ahí, haga frío o calor, vendiendo suerte con un fin solidario.

Estela Medina, directora de la ONCE en Alicante, bailando al ritmo de Miguel Ríos. / INFORMACIÓN

“Como el turrón, vuelvo a casa por Navidad”, fueron las primeras palabras de Ángel Sánchez, director general de la ONCE desde 2003, nacido en Orihuela y que cada vez que tiene una excusa se acerca por su tierra. Destacó que “siempre luchando, con fuerza y con determinación, la ONCE ha colaborado a que personas con problemas de visión sean auténticos “ciudadanos” que tienen un trabajo y pueden mantener a sus familias”. Y reveló que el secreto de este éxito es la unidad, el construir todos juntos mirando al futuro con optimismo.

Como estaba en modo on fire, la directora de la ONCE de Alicante le pidió a la dama del fuego que saliera al escenario y tras comentarle algo en secreto, anunció que Lucía iba a decir algo que, seguro, le iba a salir mejor que a ella. Y Lucía, acercándose al micrófono gritó el tradicional “¡Senyor pirotecnic, pot començar el menjar!”, adaptado a las circunstancias del momento.

Una de las cosas más esperadas de este evento fue un fantástico sorteo de cosas tan diversas como varias air fryer, asadores eléctricos, auriculares, una tele tamaño pantalla de cine y… ¡diecinueve jamones! Con el número en la mano, compartí nervios y emoción con Juan Antonio Martí (Vectalia). Una air fryer y un jamón tocaron en nuestra mesa… ¡pero no a nosotros, precisamente! Pero todo fue alegría cuando, a la orden de Estela, nos levantamos todos a cantar y bailar el tema de “Santa Lucía”, de Miguel Ríos. Divertidísima jornada la que nos regaló la ONCE.

Espectacular concierto del Adda Sinfónica, organizado por el Rotary Alicante Lucentum Puerto a beneficio de la Fundación Rafiki. / INFORMACIÓN

Música solidaria

No sé si es que el repertorio les gustaba especialmente a los músicos, pero lo cierto es que el concierto de Navidad que organizó el Rotary Alicante Lucentum Puerto, que preside Pablo Rico, con la Orquesta Sinfónica del ADDA, que dirigió Josep Vicent, fue realmente especial. De los violines salía pasión, del arpa, sensibilidad; de las trompetas, fuerza; de los chelos, emoción; de la percusión, ánimo; de las flautas, dulzura.

Miembros del Rotary como José María Choclán (macero) o Lola Peña saludaban a los invitados como el concejal Manuel Villar, el comisario de la Policía Nacional Manuel Lafuente (casi de incógnito con jersey de cuello vuelto y chaqueta), la senadora y alcaldesa Teresa Belmonte; el cónsul de Marruecos, Vicente Farach; el de Suecia, Bjørn Sandstrøm; el presidente de APHA, Luis Castillo o Juan Amirola, (la recaudación del concierto iba a parar a la fundación Rafiki para crear un internado para niñas en África), ¡junto a 1370 asistentes más que llenaban por completo la sala sinfónica del ADDA!

Pablo Rico, Lola Pena, Manuel Lafuente, y detrás, Pep Rubio. / INFORMACIÓN

La cercanía de la Navidad hizo que los asistentes lucieran sus mejores galas. Se vio algún abrigo largo de visón, de los de fondo de armario con pinta de pesar un quintal. Como diría mi madre, “me lo pongo, porque paqué lo quiero en el armario”. Santa palabra. Más conocidos como Javier Marco (uno de los organizadores del concierto), Felipe Fuster, José PalmasJose SorianoAna GuillénCarlos PastorConcha EscámezPepa RipollCari BoyerJesús GuilabertLisardo Gabarre, Pep Rubio o Verónica Martínez Gonzálvez.

Larguísimo aplauso al finalizar el concierto. Y Josep Vicent, después de recibir el premio Paul Harris y el emblema de Rotario de Honor, cogió el micrófono y nos sorprendió a todos (mucho, mucho) cuando habló que a su hijo sus amigos holandeses le comentaban que en su país les decían que se prepararan para una guerra mundial. Se produjo un sonoro oxímoron, porque se oía el silencio atronador… ¡Menos mal que lo arregló con un bis de un adagio a petición del público que nos dejó mejor cuerpo!

El colegio de detectives privados de la CV organizó un evento para premiar a profesionales del sector. / INFORMACIÓN

“El que pestañea, pierde”

Su obligación es ser discretos, que no se les vea, que nadie note su presencia, que se mimeticen con el paisaje y que parezca que no están… Son los detectives privados, que hace unos días celebraron un encuentro y ahí… ¡bien que los vimos! El colegio de detectives privados de la Comunitat Valenciana, que preside Emilio José Rodríguez, organizó un encuentro que incluía formación (a cargo de María Carmen Otero sobre la investigación de archivos históricos, y otra conferencia impartida por Jesús Torralba, dedicada al Patrimonio Histórico), a la que siguió la entrega de distinciones a Ana Gómez (Guardia Civil experta en crimen organizado y operaciones encubiertas, y destinada en la actualidad a la embajada de España en Sarajevo), Juan Navarro (subdelegado de Defensa), José Luis de Tomás, José Ramón Beneyto (a título póstumo), Silvia Segura, Vicente Ibor, Daniel Gonzálvez, Avadise y Valentina Hortelano.

Emilio José Rodríguez con Juan Navarro, subdelegado de Defensa y uno de los premiados. / INFORMACIÓN

Entre los asistentes, además de detectives como las históricas María Elena Miralles o Belén Muñoz, representantes de la Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Defensa, y… Nayma Beldjilali, la actual concejala de Hacienda y que, cosas de la vida, es investigadora privada y posee el título en Criminología.

Interesante encuentro de una profesión que vela más por nosotros de lo que parece y en la que, como dice Iván García, el asociado más antiguo del colegio, “el que pestañea, pierde”.