Operación de la Guardia Civil
Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
Utilizaban el método del "cebado" y tenían un cómplice en un local de juegos de azar
Modificaban máquinas de juegos de azar para obtener premios canjeables en metálico y ya llevaban 60.000 euros de botín cuando los han atrapado. Son siete los detenidos en Toledo y la Guardia Civil les considera integrantes de una organización criminal.
Su escenario era la localidad toledana de Seseña, en el borde de la extensa conurbación sur de Madrid. Ciertamente, los golpes que han ido dando en locales de juego tenían estructura, organización. En la base, un compinche, empleado de uno de esos locales, que les proporcionó una una llave que abre máquinas,. Con ella, haciéndose pasar por verdaderos clientes, mientras jugaban abrían y tuneaban a su favor uno de los aparatos
Los agentes han bautizado a la operación como Black Jack 36. Ha caído una alianza de españoles y marroquís de entre 25 y 37 años que cometían un delito del que hay pocos precedentes aún en la zona.
Uno de los locales puso sobre aviso a los agentes al detectar que tres de sus clientes habían entrado con documentación falsa. No acudían al local a jugar, sino a alterar máquinas.
Sus preferidas eran las que, en vez de monedas, emiten los premios en tickets canjeables. El método, según ha difundido este sábado la Guardia Civil, se llama "engorde stacker" o, simplemente, "cebado". Una vez obtenido el ticket, iban a otro local para canjearlo por dinero en efectivo.
La Guardia Civil atribuye a los detenidos la comisión de delitos de robo con fuerza, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.
