La Guardia Civil avisa a los conductores sobre esta práctica muy habitual en las rotondas: hasta 500 euros de multa.

Las carreteras son testigos de numerosas conductas irregulares de los conductores que no siempre terminan en multa o sanción por parte de los agentes de tráfico. No por frecuentes, estas maniobras están libres de castigo pudiendo acarrear multas elevadas para quienes las realizan.

La Guardia Civil ha puesto el foco en una de las infracciones más frecuentes a la hora de circular por las rotondas, y es que un gesto habitual para muchos conductores, como es abandonar la glorieta desde el carril interior, conlleva importantes sanciones y hasta pérdida de puntos.

Todo ello tiene como objetivo reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial, ya que este tipo de maniobra puede acabar en colisión. Según un informe de Automovilistas Europeos asociados, entre 2015 y 2019 se registraron 45.000 accidentes con víctimas en rotonas, en las que fallecieron317 personas y más de 58.000 resultaron heridas.

Qué carriles hay que usar según la salida que vayan a tomar

Una de las dudas más frecuentes para los conductores es qué carril usar según la salida que se vaya a tomar. En el caso de que los conductores vayan a tomar la primera salida, deben utilizar el carril de derecho. Al igual, que quienes tengan a seguir de frente (segunda salida).

Por el contrario, los conductores que quieran girar a la izquierda (tercera salida) deben utilizar siempre el carril izquierdo, y también tienen que usarlo quienes quieran realizar un cambio de sentido.

Así se debe circular por las rotondas

Con el fin de evitar riesgos y que la fluidez del tráfico sea correcta, la Guardia Civil ofrece tres reglas básicas a tener en cuenta en las rotondas:

Utilizar siempre los intermitentes para señalizar cualquier cambio de carril o salida.

para señalizar cualquier cambio de carril o salida. Salir de la rotonda desde el carril derecho. Para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto.

Para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto. Respetar la prioridad del vehículo que ya está circulando por dentro de la glorieta.

Los conductores que se encuentren circulando por el interior, deben ceder siempre el paso a los vehículos que vayan por el carril derecho, incluso si quieren tomar la siguiente salida.

"En el acceso a una glorieta hay que anticiparse, observar y respetar la señalización. Y sobre todo, entrar a una velocidad adecuada", explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT.

Multas de hasta 500 euros

La Dirección General de Tráfico recuerda las multas asociadas a los comportamientos más frecuentes en las rotondas de las carreteras españolas.