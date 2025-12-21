La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: dejar la bolsa de basura en el rellano está prohibido en estos casos

La convivencia entre vecinos puede ser fuente de conflictos por múltiples razones. Desde la presencia de distintos elementos en portales o fachadas, hasta el uso de las zonas comunes, existen numerosos motivos que pueden dar lugar a quejas y desacuerdos que requieren una solución.

La Ley de Propiedad Horizontal es la normativa española que regula la convivencia en las comunidades de propietarios. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los vecinos tanto en las viviendas de uso privativo como en las zonas comunes, como portales, fachadas o rellanos.

La recogida de basuras, uno de los conflictos más habituales

Uno de los conflictos más frecuentes en los bloques de viviendas está relacionado con la recogida de basuras. Algunas fincas cuentan con servicio de conserjería, que se encarga de recoger las bolsas puerta por puerta para posteriormente bajarlas al contenedor situado a pie de calle para su recogida.

En otros casos, cuando no existe este servicio, son los propios vecinos quienes deben depositar las bolsas de residuos directamente en el contenedor de la calle o, si se dispone de él, en un contenedor comunitario habilitado para la recogida de basuras.

Otro aspecto clave a tener en cuenta es el horario en el que se puede sacar la basura. Cuando las bolsas se dejan en zonas comunes, como rellanos o portales, suelen existir franjas horarias concretas para poder hacerlo, con el fin de evitar molestias, malos olores o problemas de higiene.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre las basuras?

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 9.1 (apartados a y b), establece la obligación de respetar las instalaciones generales de la comunidad, así como de hacer un uso adecuado de las mismas y mantener en buen estado las zonas comunes.

En este sentido, dejar una bolsa de basura en el rellano fuera de las condiciones establecidas incumple las exigencias de la ley. Por ello, también es fundamental revisar los estatutos de la comunidad y comprobar si esta cuenta o no con servicio de conserjería.

El papel de los estatutos y los acuerdos vecinales

Existen comunidades, especialmente las más pequeñas, en las que el conserje recoge la basura puerta por puerta en un horario determinado. Por ejemplo, algunas juntas de vecinos establecen que la bolsa debe dejarse en la puerta de la vivienda entre las 19.00 y las 20.00 horas, para que el conserje las recoja a una hora concreta y saque después el cubo a la calle para su recogida por los servicios municipales.

En estos casos, los propietarios acuerdan expresamente la franja horaria en la que se permite dejar la basura en el rellano, por lo que es obligatorio respetar ese horario y no hacerlo fuera del mismo.

Asimismo, los estatutos o acuerdos de la junta de vecinos pueden establecer directamente que no está permitido dejar bolsas de basura en el rellano. Si esto es así, no existe siquiera la opción de depositarlas en esa zona común, independientemente del horario.