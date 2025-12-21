La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: aparcar la bici en el rellano es ilegal pero hay alternativas.

Los conflictos vecinales están a la orden del día en las comunidades de propietarios . Situaciones como el uso inapropiado de los espacios comunes suelen ser motivo de quejas y discusiones entre vecinos. Entre las más habituales se encuentra la costumbre de aparcar bicicletas, patinetes o carritos de bebé en los rellanos de las escaleras o incluso en los accesos a los portales.

Aunque pueda parecer algo inofensivo, el mal uso de estos espacios comunes puede afectar tanto a la convivencia como a la seguridad del edificio.

¿Es legal aparcar la bici en el rellano?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es la norma que regula la convivencia entre vecinos y establece los derechos y obligaciones de los propietarios que comparten una misma finca, y es muy clara a este respecto.

El artículo 9.1 de la LPH señala que los propietarios están obligados a “respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos”.

En la práctica, esto implica que pasillos, rellanos y escaleras deben destinarse exclusivamente al tránsito y al acceso a las viviendas, y no pueden utilizarse ni para almacenar ni para dejar objetos personales. Por tanto, dejar una bicicleta en el rellano puede considerarse un uso inadecuado de un espacio común.

Alternativas para evitar conflictos

Atendiendo a lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal, no es legal aparcar una bicicleta en el rellano, ya que se trata de una zona común de paso y no de un trastero. Este comportamiento se considera un uso privativo de un espacio común, algo que la normativa prohíbe salvo autorización expresa.

Si un vecino deja su bici en el rellano, el resto de propietarios pueden exigir su retirada, y la comunidad está facultada para establecer normas internas e incluso sanciones. Por ello, lo más recomendable es buscar alternativas, como utilizar los trasteros, habilitar un cuarto para bicicletas o instalar anclajes comunitarios en garajes u otras zonas designadas.

¿Cómo actuar?

El primer paso es hablarlo e intentar buscar una solución amistosa, tal y como recomiendan los abogados especializados. Los propietarios tienen derecho a exigir que se retire y llevar la cuestión a la junta de propietarios para aprobar unas normas claras y sanciones si es necesario.

Antes de actuar, también es aconsejable revisar los estatutos de la comunidad, para ver si hay aprobada alguna excepción que permita el uso de los rellanos para determinados objetos.

En última instancia, se puede recurrir al artículo 7.2 de la LPH, que permite iniciar acciones judiciales contra un vecino cuando su comportamiento resulta molesto, perjudica la convivencia o afecta al correcto funcionamiento del edificio.