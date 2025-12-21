Varapalo de la OCU a los turrones de Navidad: solo aprueba a dos de todos los supermercados

Llega el momento más dulce del año. La Navidad es sinónimo de luces en las calles, comidas familiares, regalos y, por supuesto, turrones . Las opciones disponibles en cualquier supermercado son enormes. Para facilitar la decisión de quien todavía no tenga claro cuál escoger o prefiera guiarse por aquel que es más saludable, la OCU ha elaborado un estudio donde analiza un número considerable de los turrones que podemos encontrar en los lineales. Solo aprueban dos.

La primera evidencia que muestran es que los turrones de chocolate crujiente con arroz inflado le han ganado la partida a los tradicionales -de almendra con miel, duros (de Alicante) o blandos (de Jijona) aunque "su calidad deja bastante que desear", dice la organización de consumidores.

Y es que únicamente 13 de los 45 turrones que han examinado llevan más de un 30% de cacao , lo que implica que lo más habitual es sustituir este ingrediente -de mayor calidad nutricional pero también más caro- por otras grasas más baratas como el aceite de girasol o la grasa de palma.

Una "generosa" cantidad de azúcar y aditivos "menos recomendables"

"La falta de manteca de cacao se oculta con aromas y una generosa cantidad de azúcares, que ronda el 45% de su peso. De ahí que las pruebas de cata revelen sabores demasiado dulces, falta de olor a chocolate, dificultades para fundirlo en boca, una consistencia dura o un extrusionado de arroz que se pega a las muelas", señala la OCU es su comunicado, que subraya la "alta" cantidad de grasas, en torno al 30% de media, una mezcla que convierten a estos turrones "en un producto muy calórico", en torno a las 529 kcal/100 g.

El análisis también revela el uso habitual de aditivos emulsionantes para facilitar la mezcla de grasas, como las lecitinas (E322) o los agentes de textura (como el E471 y E476), estos últimos "menos recomendables", por cuanto podrían alterar la flora intestinal. Aunque el ultraprocesado es menos común en los turrones crujientes de chocolate negro, que también suelen sumar más cacao y menos azúcar. En cualquier caso, apenas 8 turrones aprueban en calidad; y solo dos superan el aprobado de la OCU.

Los mejores según la OCU

Así, la organización de consumidores destaca a esos dos únicos que cuentan con su visto bueno y dónde puedes comprarlos:

Turrón crujiente de chocolate blanco Flor de Navidad (Aldi) . Precio: 2,19 €/200g (10,95 €/kg). Calificación global: 64 sobre 100. "Destaca en la degustación y en el etiquetado; además solo emplea 1 aditivo en su receta", dice la OCU.

. Precio: 2,19 €/200g (10,95 €/kg). Calificación global: 64 sobre 100. "Destaca en la degustación y en el etiquetado; además solo emplea 1 aditivo en su receta", dice la OCU. Turrón estilo chocolate de Dubái Delaviuda. Precio: 12,98 €/170g (76,38 €/kg). Calificación global: 64 sobre 100. También destaca en degustación; y solo tiene 1 aditivo en su receta. "Pero su precio es muy alto, una circunstancia habitual entre los turrones estilo Dubái", subraya la OCU.

Como norma general, la organización recomienda un "consumo ocasional" de turrón de chocolate, que debe ser preferiblemente de chocolate negro al tener "un perfil nutricional menos malo" y, orienta hacia optar por tabletas con un "alto contenido de cacao" por tener una calidad nutricional superior.