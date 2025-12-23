ESPECIAL MULTIMEDIA
Resumen informativo del 2025: los temas que interesan a los ciudadanos
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en estas cifras:
únicos
analizados
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.
La dana condiciona
el interés informativo
en la Comunitat Valenciana
El análisis temático del consumo informativo en 2025 dibuja una pauta clara: los lectores priorizan los contenidos que conectan con la vida cotidiana y con los grandes sobresaltos del año, desde el clima extremo hasta la economía que aprieta el bolsillo, la vivienda que se encarece y una seguridad que vuelve a dominar la conversación. La dana y sus secuelas se convierten en el hilo que atraviesa buena parte del año informativo.
Este mapa permite identificar los hilos de fondo: qué inquieta, qué se necesita entender y qué información acompaña al ciudadano en un contexto de incertidumbre.
1. La dana como herida abierta
La dana no ha supuesto solo un episodio meteorológico. La revisión a posteriori de aquellas primeras horas —con vecinos rescatando a vecinos y servicios de emergencia desbordados— sigue marcando 2025 y las informaciones sobre dónde estaba el president Carlos Mazón, qué decisiones se tomaron en el Palau y quién asumió el mando en los momentos más críticos mantienen la conversación activa.
Durante el año, la dana reaparece en las protestas de damnificados que reclaman ayudas, los informes sobre errores de gestión y las comparecencias políticas. Noticias concretas muy leídas —como el expediente al trabajador que se fue de vacaciones en pleno temporal, las dudas sobre la coordinación entre administraciones o la pugna por el relato de los hechos— convierten la gestión de aquella tormenta en un referente transversal que atraviesa varias temáticas.
2. Cambio climático: cuando el cielo marca la agenda
Lluvias torrenciales, playas cerradas por vertidos y alertas por danas originan picos de atención muy altos. Marzo es el mes decisivo: la lista de municipios que suspenden clases por el temporal se convierte en una de las consultas masivas del año entre familias, docentes y trabajadores.
Si marzo se lee en clave de lluvia, el verano se escribe con fuego y calor: alertas por riesgo extremo de incendios, barrancos resecos y noches tropicales en la costa muestran el interés informativo por cómo el clima condiciona la logística, la salud, la educación y la economía.
3. Economía y empleo: fiscalidad, precariedad y vidas al límite
La economía más leída no es la macro, sino la que se nota en el bolsillo. Avisos de Hacienda, dudas sobre la renta, transferencias y cotizaciones, accidentes laborales, tensiones del comercio y dificultades del campo concentran la atención, con enero y marzo como meses especialmente intensos.
Junto a la lectura práctica aparece el componente humano: historias como la del sintecho del aeropuerto de Barajas, seguida como símbolo de vulnerabilidad, o los reportajes sobre empresarios detenidos por fraude. También emergen las brechas de renta, género y origen, con relatos de pobreza crónica, empleo precario y familias que no llegan a fin de mes.
4. Mazón monopoliza la conversación política
La política alcanza sus picos de interés cuando se cruza con lo judicial o el suceso: el hallazgo del exalcalde de Gandía Arturo Torró asesinado de un disparo es uno de los momentos de interés informativo más intensos del año.
El president Carlos Mazón concentra el protagonismo informativo, muy por encima de Pedro Sánchez, en un escenario marcado por la lucha entre PP, Vox, PSPV y Compromís. La gestión de la dana y las versiones enfrentadas sobre los tiempos y las decisiones refuerzan un patrón de conversación informativa en el que existe un gran interés por conocer la responsabilidad de las decisiones tomadas.
5. Explosiones, accidentes e impacto de lo próximo
La seguridad ciudadana protagoniza varios de los sobresaltos del año. Marzo y abril destacan por la explosión en una pirotecnia de Alicante, donde muere Pedro Luis Sirvent, y por el impacto de las noticias sobre sobre multas, controles y cambios normativos que afectan al día a día.
El interés se mantiene con reportajes sobre ciberdelitos, redes criminales, trata de personas, accidentes graves, atropellos y rescates en playas o piscinas. Un mapa informativo que mezcla utilidad y emoción, con casos que impactan por su proximidad.
6. Sanidad: alertas víricas, diagnósticos y un sistema en tensión
El año ha comenzado con un gran interés por los virus y los nuevos criterios para las bajas laborales, a lo que se sumaron testimonios de figuras públicas hablando del cáncer y de la importancia de un diagnóstico temprano. Norovirus, prevención alimentaria e investigaciones sobre envejecimiento marcan un año en el que la sanidad se sigue leyendo, principalmente, como una guía práctica.
Al mismo tiempo, el interés por los avances en biomedicina y tecnología, relacionados con la búsqueda de soluciones, se combina con la información sobre la presión y las carencias del sistema sanitario.
7. Transporte y movilidad: cortes, saturación y rutinas al límite
El momento de mayor impacto informativo lo ha supuesto el aviso del corte en la A-7. Igualmente, la muerte de una niña de seis años atropellada en el centro de València generó un pico de consumo relacionado con el impacto emocional de las noticias.
En invierno ha captado la atención informativa el buque de carga que permaneció horas sin poder atracar, y en primavera se viralizaron las imágenes del metro abarrotado en València como símbolo de saturación.
Ayudas al transporte, peatonalizaciones, carriles bici y fallos de infraestructuras completan un año en el que moverse —en coche, en metro o a pie— se consolida como tema informativo que sigue en primer plano.
8. Vivienda: precios al límite y un modelo de ciudad en disputa
La historia del presidente de una ONG y su hija recién nacida durmiendo en la calle en Lanzarote ha sintetizado para el lector el tono de emergencia habitacional, al igual que lo hicieron las noticias sobre el encarecimiento del alquiler en la Comunitat y la falta de alternativas que golpean con especial dureza a la población inmigrante, confinada en habitaciones compartidas o pisos sobreocupados.
En junio, el reportaje de una televisión alemana sobre el mercado valenciano ha reactivado el debate sobre los alquileres imposibles y la degradación urbana. Durante el verano, la vivienda turística, las restricciones y las operaciones inmobiliarias llamativas —como ventas de más de un millón de euros— han mantenido la atención informativa. Okupación, desahucios y barrios transformados por el turismo redondean una de las temáticas del año.
9. Deporte: entre la emoción y el sobresalto
Enero comenzó con la conmoción por el atropello mortal del entrenador de un club de balonmano en el Port de Sagunt y en febrero, el caso Rubiales volvió a captar atención con el interrogatorio judicial y la defensa de Jenni Hermoso.También destacaron relatos con carga emocional, como el de Fernando Romay reivindicando una pensión digna.
El interés por el futbol sigue mandando en las noticias deportivas, con un foco especial en los principales equipos de la Comunitat y, de forma específica este 2025, en el futuro del Valencia CF.
10. La cultura se vive en la calle
Febrero y marzo han concentrado el mayor interés informativo con las Fallas, la mascletà y las decisiones institucionales que las han rodeado. Pero la conversación informativa abarca toda la Comunitat: las Hogueras y Barracas de Alicante, los Moros y Cristianos de Alcoy, los festivales y mercados medievales de Elche, las librerías centenarias y las iglesias de bóvedas singulares en Castelló, junto al desembarco del Celler de Can Roca o el cromlech megalítico del Grau, dibujan un mapa de interés donde cada territorio aporta sus propios ritos, escenarios y paisajes simbólicos.
Sánchez , Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
a nivel nacional
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores.
La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el ‘sanchismo’ funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de Valencia de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia todas las noticias de fenómenos climáticos extremos: no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, también responsabilidades políticas, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si pasa aquí?” se vuelve motor de lectura y coloca el cambio climático y la transformación ecológica en el top del año, desde desbordamientos y olas de calor hasta sequías, restricciones y contaminación.
Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad.
Donald Trump no aparece como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones comerciales, energéticas y de defensa tienen efectos directos en España: exportaciones, seguridad y papel en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre su Gobierno se leen como termómetro de inestabilidad y se aterrizan en historias muy concretas, con el campo como primera línea: aranceles al vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego o cereza aragonesa. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas.
Los lectores convierten al cáncer en la palabra del año. Especialidades médicas y enfermedades mandan en la conversación y se articulan alrededor de ese término, que aparece ligado a sanidad, ciencia, igualdad, deporte e incluso clima, con grandes picos de lectura cuando hay famosos o alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras dolencias, síntomas confusos, diagnósticos tardíos, virus muy contagiosos, la salud mental y los problemas del sistema público y, a más distancia, del privado.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan qué ha pasado y dónde y, después, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre la Sareb, grandes tenedores y pisos turísticos, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la gentrificación como elemento que agrava la tensión.
La economía que afecta al bolsillo —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Mandan las noticias sobre trabajo y condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con Yolanda Díaz como rostro político, y un segundo foco en impuestos y fiscalidad, con Hacienda y la Agencia Tributaria como referentes.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de ayudas, plagas, danas o vaivenes del mercado. En los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo se divide entre el destino vacacional y de descanso y el factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
El transporte se lee con matrícula de coche. Carreteras y movilidad urbana giran alrededor del vehículo privado: atascos, sustos en autopistas, zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones al centro o cambios en bus y metro que obligan a replantear el trayecto diario. El lector quiere saber si podrá aparcar, cruzar la ciudad o si una obra le arruinará la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de ambos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici.
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol, el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
Opinión
Una gran madeja interconectada: así funciona la conversación pública
La conversación pública es emocional, personalizada, transversal y altamente influida por la experiencia individual, con una fuerte tendencia a la polarización
La conversación pública es una gran madeja. Miles y miles de emisores (medios, personas, bots, instituciones...) hablamos al mismo tiempo (millones de mensajes) de un amplio, pero mucho más acotado, número de temas. Cada uno de estos temas están divididos en subtemas, y la conversación se nutre de argumentos que aparecen con mayor o menor intensidad en las conversaciones. Sucede cada día. Visto acumulado a un año vista, la conversación se asemeja a una gran madeja de temas y subtemas interrelacionados entre ellos mediante argumentos de intensidad variable. La educación es un tema y un argumento en el debate migratorio. La inmigración es un gran tema de debate y al mismo tiempo un argumento en la conversación sobre gestión sanitaria. Y así con casi todo.
La complejidad de la conversación pública hoy no es solo de los temas en sí, sino que rara vez se articulan en torno a debates puros, cerrados o perfectamente delimitados. Lejos de responder a compartimentos temáticos estancos, se configuran a partir de una lógica de transversalidad en la que los asuntos se entrecruzan de forma constante. Esta red de intersecciones es el rasgo estructural que define hoy el espacio del debate público.
Un mismo acontecimiento puede activar, de manera simultánea, lecturas sociales, económicas, identitarias y políticas. Un conflicto ambiental se convierte en una discusión sobre modelo productivo; una innovación tecnológica deriva en un debate ético o educativo; una polémica cultural acaba funcionando como termómetro ideológico. La transversalidad no solo amplía los significados, sino que también incrementa la complejidad del relato, dificultando lecturas simples y favoreciendo interpretaciones múltiples, a menudo contradictorias.
Esta dinámica se ve reforzada por el movimiento constante entre escalas. La conversación oscila entre lo micro y lo macro, entre lo local y lo global. Un problema aparentemente menor puede adquirir dimensión nacional, mientras que una crisis internacional se filtra en la vida cotidiana a través de precios, servicios o expectativas económicas. Este salto permanente de escala modifica la intensidad del debate: cuanto más abstracto y global es el marco, mayor tiende a ser la polarización; cuanto más cercano y concreto, más espacio existe —al menos potencialmente— para el matiz.
Sobre este entramado actúan los acontecimientos inesperados como potentes catalizadores. Temporales, apagones, escándalos o episodios de violencia activan mecanismos automáticos de interpretación ideológica. El hecho deja de analizarse por su complejidad propia y pasa a ser leído como confirmación de posiciones previas. A esta lógica se suma el peso de la experiencia individual. La conversación se organiza cada vez más desde la percepción personal, que se erige en criterio central de interpretación. Lo vivido en primera persona adquiere una legitimidad superior a los datos o a los análisis. Las redes sociales refuerzan esta tendencia al crear entornos donde la subjetividad se presenta como una forma compartida de realidad.
Así, la conversación pública actual se define menos por los temas que aborda que por la forma en que los entrelaza. Comprender esta lógica de intersecciones resulta clave para interpretar no solo de qué se habla, sino cómo se construyen hoy los significados compartidos. En es las intersecciones entre los temas, filtrados por la experiencia propia y el filtro de la cercanía, donde los temas de conversación calan. Gestión de la inmigración, desigualdad (de renta, de género, generacional) y vivienda... son algunas de las temáticas transversales más potentes que, al interseccionar con casi todos los temas de debate, dominan la conversación. Por ejemplo: mientras el discurso oficial habla de inmigración como derechos e igualdad, en la madeja de la conversación diaria aparece a hablar de educación, sanidad, vivienda, ayudas sociales, gestión del espacio público, seguridad, etcétera. Es en las intersecciones de la madeja conversacional donde se forman las opiniones reales.
Un reportaje multimedia de Prensa Ibérica
Textos: Marian Navarcorena y David Guardado.
Infografías: Ricard Gràcia y Nekane Chamorro.
Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.
Dirección: Joan Cañete Bayle y Gemma Robles.