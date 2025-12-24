Santa Tracker: sigue el recorrido del trineo de Papá Noel en directo

Papá Noel hace mucho que ha comenzado a repartir regalos alrededor del mundo: debido a la rotación terrestre Santa y sus renos llevan ya repartidos miles de regalos en aquellos países donde es de noche y los niños ya duermen. Y, por si acaso alguien tiene alguna duda o, simplemente, curiosidad sobre dónde andará el trineo de Papá Noel esta noche del 24 de diciembre, Google pone a disposición, un año más, su "radar" de seguimiento: el Santa Tracker.

Santa Tracker: sigue a Papá Noel

Se trata d euna web interactiva creada por Google que permite, cada nochebuena, seguir a tiempo real el recorrido del trineo de Papá Noel. Cada 24 de diciembre, millones de usuarios alrededor del mundo hacen uso de la web para ver por dónde vuela el esperado trineo.

La plataforma cuenta, además, con juegos interactivos y un contador de regalos aproximados, además de basarse en un mapamundi donde los más pequeños pueden conocer ciudades alrededor del mundo, así como los continentes y sus países.

Santa Tracker: el radar de seguimiento del trineo de Papá Noel / Google

El éxito de Santa Tracker se resume en su enfoque didáctico, divertido y en la posibilidad de convertir la espera a Papá Noel en una actividad compartida con los más pequeños de la familia.

La web, https://santatracker.google.com/intl/es/, está disponible desde principios de mes pero es la noche del 24 de diciembre cuando la magia acaba por despegar del todo con el seguimiento en directo de Papá Noel.