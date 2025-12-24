Santa Tracker: sigue el recorrido del trineo de Papá Noel en directo
En la plataforma de Google también se hace un recuento del número aproximado de regalos entregados alrededor del mundo
Papá Noel hace mucho que ha comenzado a repartir regalos alrededor del mundo: debido a la rotación terrestre Santa y sus renos llevan ya repartidos miles de regalos en aquellos países donde es de noche y los niños ya duermen. Y, por si acaso alguien tiene alguna duda o, simplemente, curiosidad sobre dónde andará el trineo de Papá Noel esta noche del 24 de diciembre, Google pone a disposición, un año más, su "radar" de seguimiento: el Santa Tracker.
Santa Tracker: sigue a Papá Noel
Se trata d euna web interactiva creada por Google que permite, cada nochebuena, seguir a tiempo real el recorrido del trineo de Papá Noel. Cada 24 de diciembre, millones de usuarios alrededor del mundo hacen uso de la web para ver por dónde vuela el esperado trineo.
La plataforma cuenta, además, con juegos interactivos y un contador de regalos aproximados, además de basarse en un mapamundi donde los más pequeños pueden conocer ciudades alrededor del mundo, así como los continentes y sus países.
El éxito de Santa Tracker se resume en su enfoque didáctico, divertido y en la posibilidad de convertir la espera a Papá Noel en una actividad compartida con los más pequeños de la familia.
La web, https://santatracker.google.com/intl/es/, está disponible desde principios de mes pero es la noche del 24 de diciembre cuando la magia acaba por despegar del todo con el seguimiento en directo de Papá Noel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- Doble crimen en Elche: La presunta ocupación de una vivienda, posible móvil de la brutal agresión
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil confirma dos atrincherados de origen polaco, pero sin rehenes
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil negocia en polaco mientras crece la tensión
- Los supuestos autores del doble crimen en Elche habían sido detenidos tres veces desde octubre
- El Conejo de Oro' de Torrevieja vende un décimo del tercer premio y una serie del segundo quinto del sorteo de Navidad 2025
- Si usas el autobús por Alicante en Nochebuena o Nochevieja, hay algo importante que debes saber