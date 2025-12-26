La curva de la gripe baja en niños y adolescentes, pero sube entre los mayores de 70 años

La tasa de síndrome gripal ha disminuido un 2,5 % en una semana, hasta situarse en 192,6 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria (197,6 casos en la semana previa). Es el primer descenso de la curva de infecciones esta temporada, según datos del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) que publica este viernes el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El informe, que analiza la incidencia en la semana del 15 al 21 de diciembre, previa a la semana de Navidad, refleja que el descenso en la tasa general se corresponde con una reducción de casos en los grupos que hasta el momento habían estado más afectados. Así, los niños de uno a cuatro años se sitúan en 580,1 casos por 100.000 habitantes (-11,8% frente a la semana previa), los menores de un año en 456,9 (-9,3%) y aquellos entre cinco y 19 años en 327,8 casos (-14,2%).

Intensidad media

Aun así, la gripe sigue por encima del umbral epidémico, con una intensidad media, y la tasa ha aumentado entre los adultos mayores. La mayor subida se observa en el grupo de 70 a 79 años, con 106,5 casos por cada 100.000 habitantes y un incremento del 25,7 % en una semana. A este le siguen las personas de entre 60 y 69 años, con 115,3 casos por cada 100.000 habitantes (19,4%). También han ascendido ligeramente los casos en adultos de 20 a 59 años, hasta los 175,2 por 100.000 habitantes, y en mayores de 80 años, hasta los 93,5.

Pese al descenso general de la gripe, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que incluye gripe, Covid-19 y bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, ha subido un 2,7 %, alcanzando 834,1 casos por cada 100.000 habitantes. Este incremento es consecuencia de las infecciones por bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, que se sitúan en 478,5 casos, un tres % más que en la semana previa. Mientras, la tasa de covid-19 se mantiene en 3,8 casos por cada 100.000 habitantes.

El porcentaje de positividad registrado en Atención Primaria (AP) es de 48 % para gripe (54,7% en la semana previa), 1,3% para SARS-CoV-2 (0,7% en la semana previa) y 6,6 % para virus respiratorio sincitial (5,3% en la semana previa).

Los hospitales

En cuanto a la situación epidemiológica en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) es de 21,7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un ligero descenso en comparación con los 22,2 casos de la semana previa. El porcentaje de positividad es de 42,4 por ciento para gripe (42,1% en la semana previa), 0,7 % para SARS-CoV-2 (1,5% en la semana previa) y 14,2 % para VRS (11,6% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se sitúa en 9,2 casos por 100.000 habitantes, similar a los 9,3 casos de la anterior semana. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 19,9 % de neumonía, un 4,5 % de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 3,9 % de letalidad.

Respecto a covid-19, la tasa de hospitalización es de 0,2 casos por 100.000 habitantes, por lo que ha disminuido frente a los 0,3 casos de hace una semana. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por covid-19 presentan un 23,1 % de neumonía, un 3,5 % de admisión en UCI y un 10,3 % de letalidad.

Gravedad

Al contrario que la gripe y la covid, la tasa de hospitalización por VRS sí se ha visto incrementada hasta los 3,1 casos por 100.000 habitantes, cuando la semana previa se registraron 2,6 casos. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 10,9 % de neumonía, un 9,9 % de admisión en UCI y un 1 % de letalidad.

Por último, el informe recoge, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (modelo MoMo), que en la semana 51 de este año se han observado 10.374 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 9.428.