Málaga, en alerta naranja por lluvias Gregorio Marrero Actualizado: 27/12/2025 23:47 Ver galería > El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

