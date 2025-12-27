Síguenos en redes sociales:

Málaga, en alerta naranja por lluvias

Gregorio Marrero

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo sigue sin estabilizarse en Málaga y obliga a activar el aviso naranja por lluvias. La Aemet prevé hasta 80 l/m² en 12 horas en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. El aviso estará vigente desde las 15.00 del sábado hasta las 4.00 del domingo, con aviso amarillo en el resto de la provincia por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

