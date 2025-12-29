Alud
Al menos cuatro personas atrapadas tras un alud en Panticosa
El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña trabaja en el rescate en el pico oscense de Tablato, a unos 2.700 metros de altitud
Redacción
Zaragoza
Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato, en Huesca, a unos 2.700 metros de altitud, ha dejado al menos cuatro personas atrapadas. En la zona trabajan efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas.
