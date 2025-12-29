Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grupo hotelero BenidormDecreto de cazaIA violencia géneroNaufragio IndonesiaDenuncia caída AlicanteZBE Alicante
instagramlinkedin

Alud

Al menos cuatro personas atrapadas tras un alud en Panticosa

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña trabaja en el rescate en el pico oscense de Tablato, a unos 2.700 metros de altitud

Imagen de archivo de un rescate en el collado de Aísa este pasado fin de semana.

Imagen de archivo de un rescate en el collado de Aísa este pasado fin de semana. / GUARDIA CIVIL

Redacción

Zaragoza

Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato, en Huesca, a unos 2.700 metros de altitud, ha dejado al menos cuatro personas atrapadas. En la zona trabajan efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents