Al menos cuatro personas atrapadas tras un alud en Panticosa

Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato, en Huesca, a unos 2.700 metros de altitud, ha dejado al menos cuatro personas atrapadas. En la zona trabajan efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas.