El Supremo rebaja la pena a los dueños de varios prostíbulos que explotaban a mujeres venezolanas en Barcelona

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso presentado por la defensa de una mujer venezolana que fue condenada junto con su marido a penas de algo más de 46 años por varios delitos relacionados con la explotación sexual de mujeres de este país latinoamericano en varios prostíbulos de Barcelona. El alto tribunal rebaja las penas en un total de cinco años de prisión al considerar que uno de los delitos que se les atribuye, el de inmigración ilegal, debió ser aplicado como delito continuado en vez de establecerse penas por cada una de la siete mujeres que eran tratadas como esclavas sexuales.

Según publicó EL PERIÓDICO en su día, las víctimas eran captadas en Venezuela aprovechando su precaria situación económica. Les ofrecían trabajo como “scorts de lujo”, si bien cuando llegaban a Barcelona las condiciones a las que eran sometidas no tenían nada que ver con esta oferta, pues eran sometidas a explotación sexual en jornadas de hasta 13 horas al día e incluso eran multadas si no cumplían el horario o rechazaban atender a clientes. Los hechos ocurrieron en cuatro prostíbulos de la capital que gestionaba este matrimonio.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, se reduce únicamente la condena por este delito concreto, pero se mantienen las penas que impuso en su día la Audiencia Provincial de Barcelona por siete delitos de trata con finalidad de explotación sexual y, en el caso del hombre, otro de agresión sexual.

El único que se modifica, y que supone reducir en cinco años la cárcel para cada uno de los condenados, es el de inmigración ilegal con ánimo de lucro, que ya se vio atenuado en su día por dilaciones indebidas sumando 70 meses de condena por las siete mujeres víctimas traídas a España con engaño. El Supremo dice ahora que la actuación de los acusados es susceptible de integrar siete delitos, sino un solo delito continuado del mismo tipo. Se imponen 10 meses en total, según la resolución que tiene fecha del pasado 10 de diciembre.

Indemnizaciones

Así, al ciudadano español A. V. G. se le condena ahora en firme a algo más de 41 años de cárcel y a su mujer Y. A. S. R., a algo más de 31. El Supremo mantiene las indemnizaciones a cada una de las siete víctimas que oscila entre 10.000 y 80.000 euros. En todo caso, los cumplimientos máximos se establecieron en 18 y 15 años y medio de prisión, respectivamente.

Desarticulada una organización familiar dedicada a la trata de seres humanos con fines sexuales / GUARDIA CIVIL

La Audiencia de Barcelona declaró acreditado que la mujer, en un determinado periodo temporal, realizó "varias acciones homogéneas de favorecimiento de la inmigración clandestina de distintos extranjeros, todas ellas presididas por un mismo propósito de lucro y amparadas en un idéntico modus operandi, sin que conste ruptura relevante del plan delictivo ni interrupción tal que justifique la consideración de hechos autónomos desconectados entre sí".

El Supremo señala que la respuesta ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prescinde de ese análisis concreto y niega de forma categórica la posibilidad misma de apreciar delito continuado, lo que se considera "una traslación indebida de la doctrina elaborada para el delito de trata de seres humanos, cuyo bien jurídico sí es eminentemente personal, a un tipo -el de inmigración ilegal- cuya protección nuclear recae sobre el interés general del Estado, completado con la tutela, importante pero no exclusiva, de la dignidad de los extranjeros".