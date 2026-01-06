Crisis migratoria
Localizan un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas, varias en mal estado de salud
En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo
EFE
Salvamento Marítimo ha localizado este martes un cayuco a unas 14 millas al sur de La Gomera con 170 personas a bordo, entre las que se encuentran una mujer y dos menores en mal estado de salud, informaron a EFE fuentes de la sociedad estatal.
En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo.
En las labores de asistencia al cayuco participan la Salvamar Mizar de Salvamento Marítimo y la embarcación Río Tajo de la Guardia Civil.
Además el helicóptero Helimer 201 se encuentra sobrevolando la zona, por si hiciera falta evacuar a alguna persona de las que navegan a bordo de la embarcación, añadieron las fuentes.
Asimismo fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 han informado a EFE de que la embarcación arribará al puerto de San Sebastián de La Gomera previsiblemente hacia las 20:00 hora canaria de este martes. EFE
- Alicante mantiene la Cabalgata de Reyes frente a las lluvias: horarios y recorrido
- Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica
- La borrasca Francis obliga a Torrevieja, Orihuela y Villena a posponer sus cabalgatas al martes
- La Audiencia de Alicante denuncia a un abogado por inventarse citas del Tribunal Supremo en un recurso
- Colapso en los juzgados de lo Social de Alicante: 'Se nos mueren los clientes por el camino
- Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus