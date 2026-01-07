Fiesta ilegal
La Guardia Civil prevé que la rave de Albacete que empezó en Nochevieja acabe este miércoles
Ha cesado la música en los escenarios que permanecían activos y ha comenzado la retirada escalonada de los vehículos y personas que quedaban en la zona
EFE
La Guardia Civil ha indicado que en el entorno del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez (Albacete) donde se celebra una rave desde el 31 de diciembre, quedan unos 150 vehículos, por lo que la previsión es que la fiesta se desmantele por completo este miércoles.
Así, el Instituto Armado ha confirmado que se ha restablecido la normal circulación en la carretera AB-408, que hasta este martes, día de Reyes, estaba saturada de vehículos por el estacionamiento en sus márgenes.
También ha cesado la música en los escenarios que permanecían activos y ha comenzado la retirada escalonada de los vehículos y personas que quedaban en la zona.
Según los cálculos de la Guardia Civil, la madrugada de este miércoles han pernoctado junto al embalse del Cenajo unos 150 vehículos y alrededor de 200 personas -de las 3.500 que se llegaron a congregar al inicio de la rave- que previsiblemente saldrán de la zona durante esta mañana.
No obstante, la Guardia Civil mantiene los servicios de varias especialidades hasta la financiación del dispositivo.
Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del pasado 30 de diciembre, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el embalse del Cenajo.
En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madruga del miércoles 31 y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al embalse del Cenajo, donde consiguieron comenzar la fiesta a última hora de ese día.
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- La Audiencia de Alicante denuncia a un abogado por inventarse citas del Tribunal Supremo en un recurso
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el Día de Reyes