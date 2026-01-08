Un estudio cántabro muestra cómo corrían los dinosaurios carnívoros

Un estudio de un equipo internacional de investigación ha demostrado que las huellas fósiles de dinosaurios carnívoros no solo permiten calcular la velocidad a la que corrían, sino también reconstruir cómo lo hacían.

El trabajo ha sido desarrollado por un equipo internacional encabezado por Ignacio Díaz Martínez, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria.

Revela que la forma tridimensional de las pisadas conserva información sobre distintas estrategias de carrera, la postura del pie, la distribución de fuerzas y la posición del centro de masas durante el movimiento.

El análisis se centra en dos rastros de dinosaurios terópodos del Cretácico Inferior, conservados en el yacimiento de La Torre, en Igea (La Rioja), con una antigüedad aproximada de 120 millones de años.

Según señala la Universidad de Cantabria en una nota de prensa, las huellas pertenecen a algunos de los dinosaurios carnívoros más rápidos documentados en el registro fósil.

Velocidades de hasta 40 km/h

Estudios previos ya habían estimado que estos animales alcanzaron velocidades de entre 35 y 40 kilómetros por hora, lo que los sitúa entre los tres dinosaurios más veloces conocidos a nivel mundial.

La nueva investigación va más allá de esa estimación y vincula la velocidad extrema con la forma en que el pie contactaba con el suelo durante la carrera.

El estudio es fruto de una amplia colaboración internacional en la que han participado investigadores de universidades y centros de investigación de España, Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Además, se apoya en décadas de trabajo de campo en la cuenca de Cameros, una de las regiones con mayor concentración de huellas de dinosaurio del mundo, donde se han documentado más de 250 yacimientos y decenas de miles de icnitas.

El equipo de la Universidad de Cantabria colabora actualmente con el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en un proyecto que utilizará plataformas de presión para analizar cómo caminan y corren animales actuales como las avestruces, consideradas análogos funcionales de los dinosaurios terópodos para comparar las distribuciones de presión medidas en animales vivos con las inferidas a partir de las huellas fósiles.

De acuerdo con los autores, el estudio pone de manifiesto que las estrategias de locomoción de los dinosaurios carnívoros eran más complejas y variables de lo que se pensaba hasta ahora y confirma que las huellas fósiles constituyen un registro directo del comportamiento y la biomecánica de animales extinguidos hace millones de años.