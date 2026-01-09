¿Has tenido tiempo ya de eliminar los cientos de vídeos lacrimógenos, mensajes emotivos, familias bailando y toda la parafernalia que te ha llegado a tu móvil en Navidad? Alguno, por cierto, repetido decenas de veces. Como el de la madrastra de Blancanieves mirándonos fijamente y preguntándonos si nos hemos pesado ya… ¡Hay que ser mala!

Mucho nos comunicamos, pero poco hablamos. ¿A cuántos amigos o familiares has llamado o te han llamado a ti? ¿Más o menos que el año pasado? Qué fácil es darle a la tecla de reenviar y qué difícil se está poniendo hablar, contar y preguntar, incluso a los más cercanos. Este año he estado a punto de no contestar a ninguno de esos mensajes impersonales que me han mandado a cañón y que el remitente no se molesta ni en poner el nombre del que lo va a recibir. Reconozco que los he respondido con muy poco entusiasmo, con algún emoticono de turno. ¡Más hablar y menos mensajear!

Rodríguez Soto firmando su octavo libro sobre África, "Insumisos". / INFORMACIÓN

Guardar los adornos de Navidad ya no es lo único que hacer estos días. Además de hacer borrón y cuenta nueva de los mensajes de wasap, dejar por unos días el alcohol, el azúcar y los hidratos, o apuntarse al gimnasio, hay alguna cosilla más. Por ejemplo, guardar la vajilla buena, esa que se usa solo una vez al año y que hay que fregar a mano y con cuidado para que no se descascarille el borde dorado; retirar ya esa bandeja que ha estado desde el uno de diciembre encima de la mesa de la cocina con polvorones medio despapelados, porciones de turrón de chocolate derretidos y trocitos de torta imperial de almendra pegados en los bordes. Más. Descambiar los obsequios en los que los Reyes Magos no han estado muy inspirados. Hacer hueco en el armario o doblar lo que tenemos más apretado para que entre lo que nos han regalado nuevo. Otra tarea importantísima e imprescindible: descoser las etiquetas de la ropa sin hacer un agujero (lo digo por experiencia). No vale cortarlas, porque muchas van cosidas con hilo de pescar que pincha como un demonio. Además, no sé qué cabeza pensante ha creído que vamos a leer esos testamentos en letra diminuta. Voto porque pongan un código QR impreso en la prenda y nos quitamos de líos.

Y, ya después, seguir con la rutina. La semana ha sido tranquila en Alicante. Pocos actos, pocas inauguraciones, todo ha ocurrido al ralentí, excepto acudir a las rebajas por si se acababa el mundo.

Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo, con parte de su equipo. / INFORMACIÓN

«Paz y amor, violencia no»

Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo, no nos ha dejado empezar la dieta, que todos estamos deseando hacer, porque nos ha invitado a un desayuno (informativo) para que no perdamos la costumbre del dulce así de repente. Con su socarronería habitual, nos ha dado la bienvenida con el lema de la Casa: «Paz y amor, violencia no», aunque reconoce que no ha tenido mucho éxito en este principio de año. Además de desgranar algunos proyectos para 2026, ha presumido, con indisimulado orgullo, que Casa Mediterráneo convocará en unos días al consejo rector y que durante los últimos cuatro años todo lo que se ha aprobado en el mismo ha sido por unanimidad. Seis instituciones de colores diferentes que con diálogo llegan al consenso total. ¡Que aprendan otros!

En un desayuno informativo, Perelló desgranó los proyectos para 2026. / INFORMACIÓN

Insumisos

Sudáfrica. Recién abolido el apartheid. Un blanco. Una negra. Se enamoran. Se casan. Y se enfrentan en su vida en común a esa mentalidad racista que, a día de hoy, todavía subsiste en el país. Este es el incompleto resumen de Insumisos, el octavo libro de José Carlos Rodríguez Soto, todos sobre África, continente en el que ha vivido durante más de treinta años en diecinueve países distintos y que presentó Manuel Álvarez.

La biografía de Philip Pare y de Hazel Madihlaba, los protagonistas, se entremezcla con la historia de Sudáfrica. Él de familia rica con hacienda frutícola. Ingeniero en Electrónica. Deja su trabajo porque su empresa está elaborando una bomba nuclear (Sudáfrica llegó a tener seis, pero antes de que llegara Mandela al poder, el anterior gobierno las desmanteló para no dejar ese poder a los «negros»). Se va al norte del país a enseñar matemáticas y física a niños negros. Es obligado a hacer la mili y se convierte en objetor de conciencia porque se da cuenta que pueden mandarlo a matar a los padres de sus alumnos. Por su parte, Hazel proviene de una familia humilde y con esfuerzo y perseverancia consigue triunfar en sus estudios.

José Carlos Rodríguez Soto trabaja en Unicef en la República Centroafricana en tareas de comunicación. / INFORMACIÓN

En 1948 cuando el Partido Nacional llegó al poder se implantó el apartheid que sobrevivió hasta 1994. Durante ese tiempo todos los aspectos de la vida estaban discriminados por raza. Philip y Hazel se casaron en 1996. A día de hoy, sólo el 1 % de los matrimonios en Sudáfrica son mixtos. Según explica Rodríguez Soto, «la realidad es que no se mezclan. Los negros conocen la vida de los blancos porque trabajan para ellos como jardineros, cuidadores, limpiadores… Pero los blancos no conocen para nada la vida de los negros».

Rodríguez Soto, que en la actualidad trabaja en Unicef en labores de comunicación, contó muchos ejemplos de esa discriminación, pero caló entre el público asistente la realidad de que existían distintos niveles de estudios en los colegios para blancos y negros, y que en los de estos últimos el listón era mucho más bajo para que tuvieran menos preparación para acceder a la universidad y que siguieran haciendo los trabajos más manuales y menos cualificados. Y para terminar reconoció que «si el apartheid se hubiera dado en estos momentos tan polarizados, no sé si hubiera sido posible abolirlo como sucedió en época de Mandela». Para pensar.