Adiós a las estafas por el móvil, el Gobierno frenará en seco esta práctica ilegal
Una medida que llegará en junio de este año
Benito Domínguez
Los estafadores se las saben todas, y una buena fuente son las estafas por el móvil. Pues bien, ha llegado el momento de decirle adiós a estas estafas, ya que el Gobierno pretende frenar en seco esta práctica ilegal con una medida que llegará en junio de este año.
Se trata de parar el "phishing" esos mensajes que te llegan al móvil camuflados como si fueran de tu banco y que, lo peor, se almacenan en el mismo buzón que los mensajes reales de tu banco.
Esto es porque hasta ahora, las empresas podían enviar los SMS poniendo como remitente un alias de texto en lugar de un número de teléfono, pero es un campo fácil de manipular y es ahí donde aprovechan los estafadores. Los móviles agrupan los mensajes con el mismo alias, así que por eso en la misma bandeja de entrada de tu banco tienes mensajes reales y falsos.
Ya se dio un primer paso en junio del año pasado tras una orden del Ministerio para la Transformación Digital para combatir las estafas. Así, las operadoras filtran las llamadas telefónicas que entran en sus redes para evitar la falsificación del identificador de llamada. De este modo, bloquean aquellas que usan números nacionales falsos, inactivos o los que tienen como origen redes no españolas.
Segundo paso
Ahora se da un segundo paso, que llegará en junio, con el registro de alias, una base de datos donde tendrán que registrarse las empresas que quieran firmar sus mensajes con un texto. Esto servirá a la operadora para filtrar los SMS fraudulentos.
