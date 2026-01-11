Tráfico de drogas
España apresa un buque con unos 7.000 kilos de cocaína a 535 kilómetros de Canarias
El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía y la Armada Española han apresado en aguas del oécano Atlántico un carguero con un alijo de unos 7.000 kilos de cocaína, según han confirmado a EFE fuentes al cargo de las fuerzas de seguridad.
El barco fue localizado e intervenido a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de Canarias por un equipo policial transportado por el buque de acción marítima Rayo, de la Armada.
El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.
- Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
- El Alicante que ya no existe: los lugares míticos que desaparecieron del centro
- Eder Sarabia: 'El Valencia nos ha superado y no hemos merecido ganar
- El Ayuntamiento de Alicante reconoce que la limpieza necesita un centenar de trabajadores más
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- Toni Cabot, sobre el cierre de FNAC Alicante: 'Será difícil pasar por la avenida de la Estación y no echar de menos ese entrañable rincón
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- La biblioteca que rescata libros de la basura en Alicante, en pausa por falta de licencia