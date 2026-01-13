Cosas que pasaron un 13 de enero: el naufragio del Costa Concordia, la caída del niño Julen al pozo, el primer gobierno de coalición en España y la muerte del "Doctor Muerte"

Hoy es martes 13 de enero de 2026, Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Tal día como hoy de hace años sucedieron muchas cosas destacadas...

Efemérides de hoy

1750.- Tratado de Madrid, suscrito por España y Portugal para definir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur.

1824.- Promulgación, bajo el reinado de Fernando VII, de la Real Cédula por la que se crea la Policía General del Reino, antecedente histórico de la actual Policía Nacional.

1898.- El escritor francés Emile Zola publica su famoso artículo 'J'Accuse' (Yo acuso) en el diario L'Aurore.

1915.- Un terremoto destruye la ciudad de Avezzano (Italia) y provoca la muerte de más de 30.000 personas.

1927.- Descubrimiento del testamento ológrafo de Hernán Cortés.

1969.- The Beatles lanzan el álbum 'Yellow submarine'.

1970.- Las fuerzas separatistas de Biafra firman la rendición al Gobierno central de Nigeria, con lo que finaliza la guerra civil que comenzó en 1967 y que causó cerca de un millón de muertos y una terrible hambruna.

1973.- Ejecutan en Marruecos a once oficiales de aviación implicados en un atentado contra el rey, Hassan II.

1986.- Comienza la televisión matinal en España con el programa 'Buenos Días' de TVE.

1993.- Acuerdo en París para la prohibición de armas químicas.

1998.- El dúo El Último de la Fila (Manolo García y Quimi Portet) anuncia su separación.

2008.- El papa Benedicto XVI oficia en el Vaticano una misa de espaldas a los fieles, como antes del Concilio.

2012.- El crucero italiano Costa Concordia naufraga frente a la isla italiana de Giglio causando 32 muertos.

2016.- El chileno Alejandro Aravena gana el Premio Pritzker de Arquitectura.

2019.- El niño Julen Roselló, de 2 años, cae a un pozo en Totalán (Málaga). Su cadáver fue rescatado 13 días después tras un impresionante trabajo de ingeniería.

2020.- Promete ante Felipe VI el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, primero de coalición de la democracia. Está formado por 22 ministros, 17 socialistas y cinco de Unidas Podemos.

2022.- La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés tras el escándalo por su presunta implicación en un caso de abuso sexual.

2023.- La canción 'Pa tipos como Tú', de Shakira y Bizarrap, bate récords en YouTube: 64 millones de reproducciones en 24 horas.

Hoy soplan (o soplarían) velas...

Iria del Río, protagonista de la serie 'Los años nuevos', cumple años hoy. / Manuel Pavón

1900.- Gertrude Cox, estadística estadounidense.

1919.- Robert Stack, actor estadounidense.

1924.- Roland Petit, bailarín y coreógrafo francés.

1927.- Sydney Brenner, biólogo sudafricano.

1935.- Marcos Aguinis, escritor argentino.

1938.- Gregorio Peces-Barba, profesor y político español.

1941.- Pasqual Maragall, político español.

1947.- Carlos Rexach, futbolista español.

1948.- Mario Onaindia, político español.

1957.- Juan Rosell, empresario español.

1958.- Paco Buyo, futbolista español.

1966.- María de la Pau Janer, escritora española, y Patrick Dempsey, actor estadounidense.

1970.- Marco Pantani, ciclista italiano.

1973.- Juan Diego Flórez, tenor peruano.

1977.- Orlando Bloom, actor británico, y Cayetano Rivera Ordóñez, torero español.

1979.- Gorka Otxoa, actor y cómico español.

1984.- Raif Badawi, bloguero y defensor de los derechos humanos saudí.

1987.- Iria del Río, actriz española.

1990.- Liam Hemsworth, actor australiano.

1997.- Egan Bernal, ciclista colombiano.

Defunciones: la muerte del Doctor Muerte

Harold Shipman, el "Doctor Muerte" / GMP

1691.- George Fox, fundador de la comunidad religiosa de los cuáqueros.

1891.- Manuel Alonso Martínez, político español.

1941.- James Joyce, escritor irlandés.

1981.- José Antonio García-Trevijano, abogado español.

2002.- José María Sánchez-Silva, único español en obtener el Premio Hans Christian Andersen. Autor de 'Marcelino pan y vino'.

2004.- Joan Reventós, histórico dirigente del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), y Harold Shipman, conocido como 'doctor muerte', médico británico acusado de matar, al menos, a 218 pacientes.

2006.- Raúl Anguiano, pintor mexicano.

2007.- Michael Brecker, saxofonista estadounidense.

2009.- Patrick McGoohan, actor estadounidense, y Nancy Bird-Walton, pionera australiana de la aviación.

2011.- José Luis Aramburu Topete, militar español; fue director general de la Guardia Civil.

2016.- Ignacio Salas, periodista y presentador de televisión español.

2017.- Lord Snowdon, fotógrafo británico y exmarido de la princesa Margarita de Inglaterra, y Horacio Guarany, cantante de folclore más importante en la historia de Argentina.

2022.- Miguel Ángel Chastang, contrabajista de jazz español.

2024.- Juli Mira, actor español de doblaje, cine y teatro.

2025.- Oliviero Toscani, fotografo italiano.