El abono único de transportes entra en vigor el día 19: esto cuesta y así lo puedes solicitar

El nuevo abono único de transportes, que entrará en vigor el próximo lunes, 19 de enero, ha recibido ya hasta 78.000 inscripciones por parte de jóvenes menores de 26 años durante las primeras 12 horas en las que el registro ha estado abierto.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press sobre Innovación Urbana.

El abono único, que permitirá coger todos los trenes de Cercanías y Media Distancia y los autobuses de largo recorrido de toda España, cuesta 60 euros, pero la tarifa baja a 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.

Estos últimos usuarios tienen que inscribirse previamente en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para acreditar su condición de jóvenes menores de 26 años (todos los nacidos a partir del 1 de enero del año 2000).

El registro se abrió el lunes, 12 de enero, y el secretario de Estado ha avanzado que en las primeras 12 horas se inscribieron hasta 78.000 jóvenes, así como 15.000 niños menores de 14 años, que viajarán gratis en todo el sistema de transporte.

Santano ha recordado que la intención del Gobierno es incorporar al abono único el resto de transportes de competencia autonómica y local, para lo cual es necesario el diálogo con las comunidades y los ayuntamientos.

"Nos gustaría extender el modelo desde el diálogo y con acuerdos con el resto de administraciones, para que los ciudadanos no tengan que cambiar su título de transporte, sino que puedan utilizar todos con los precios que estamos fijando y que, lógicamente, supondrán acuerdos económicos con las autoridades que se adhieran", ha explicado.

Nuevo sistema de financiación

¿Cómo me afectará la nueva Ley de Movilidad Sostenible? / INFORMACIÓN

El 'número dos' del ministro Óscar Puente ha aprovechado su intervención para poner en valor la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, que ha logrado que se pase de un sistema de financiación del transporte que ha calificado de "opaco" a uno "mucho más estable, predecible y transparente".

"Este sistema está basado en resultados, es decir, si usted (el transporte autonómico o local) transporta más gente, recibe más dinero, que ahora no es exactamente el binomio que se utiliza para la financiación. También se establecen medidas para fomentar la digitalización y la gestión de los datos", ha argumentado.

Esta ley también ha abierto la puerta a los 'sandbox' regulatorios, que será el paraguas legal para hacer experimentos en movilidad y permitir probar nuevos modelos y su introducción al sistema, así como establecer obligaciones para las empresas de contar con planes de movilidad al trabajo.

El fin último de todas estas medidas, según ha explicado Santano, es incrementar el número de personas que se desplazan en transporte público y, de esta forma, reducir los gases de efecto invernadero que produce el desplazamiento de las personas.

En concreto, el transporte representa en torno a un tercio del conjunto de las emisiones en España, de las que dos terceras partes corresponden al vehículo privado de combustible fósil.

En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que actualizó el Consejo de Ministros en septiembre de 2024, fija una hoja de ruta y un objetivo para 2030 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la movilidad de un 35%.