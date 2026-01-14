Canarias patenta una tinta infalsificable para dar caza a los billetes falsos

Cada año circulan por España medio millón de billetes de euro falsos. Aunque la probabilidad de encontrar una de estas falsificaciones ha descendido con el tiempo –más aún después de la pandemia, cuando la mayoría de transacciones pasaron a ser digitales–, el fraude económico asociado a ellas es uno de los quebraderos de cabeza del Banco Central Europeo. Más aún con al auge global de técnicas de falsificación cada vez más sofisticadas. En este escenario, una nueva tinta invisible y codificada creada y patentada en Canarias abre la puerta a cambiar la forma de dar caza a estos fraudes.

En concreto, un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) acaba de conseguir la patente de un material inorgánico luminiscente, que toma su luz de las tierras raras y que promete ser infalsificable. Su uso trasciende al papel moneda, pues esta tinta también puede imprimir en textiles, papelería, etiquetas inteligentes, señalética o circuitos impresos, lo que revela la versatilidad de la innovación.

El físico Jorge Méndez prueba las propiedades bioluminiscentes de las tierras raras en su laboratorio. / Andrés Gutiérrez

Las tierras raras ya han sido utilizadas previamente para garantizar la seguridad de los billetes de euro. De hecho, ha sido el europio (Eu) –el elemento 63 de la tabla periódica– una pieza clave para conseguir proteger la moneda europea contra la falsificación. En concreto, las moléculas fluorescentes de este compuesto captan la luz ultravioleta, la absorben y la convierten en energía que es capaz de desvelar rápidamente si un billete es falso o no.

Un material que rompe el mercado

Sin embargo, y aunque a díe de hoy existen muchas tintas de seguridad luminiscentes, este material es distinto al resto. Como explica el coordinador del grupo de investigación, el físico de la ULL Jorge Méndez, "hemos conseguido, combinando los iones de hasta siete elementos de las llamadas tierras raras en diferentes fases de la materia (micro y nanoestructuradas), que la tinta emita una señal codificada". Esto supone que la luz que emite el material contiene una suerte de "código de barras" o "llave de luz" que tan solo revela información cuando se analiza de una forma concreta. "Esto dificulta mucho la falsificación", insiste.

Estas características han dotado a la innovación made in Canarias de una alta calificación dentro de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) . Tal es así que en su informe sobre el estado de la técnica avala su "novedad y capacidad inventiva".

Ilustración que resume el funcionamiento de esta tinta. / Cedida

El grupo de investigación lleva trabajando en el desarrollo de esta tecnología desde 2021. Desde entonces, no solo los laboratorios en la ULL han puesto su granito de arena; también otros centros e instituciones han tratado de impulsar la innovación.

En este sentido, una de sus colaboraciones más importantes ha sido la que han tenido con la División de Innovación y Tecnología del Efectivo del Banco de España en el ámbito de la tecnología de los billetes. Una colaboración que se integra en el proceso de búsqueda de nuevas tecnologías que ayuden a que los nuevos billetes de euro –que se pondrán en circulación este año– sean más seguros. De esta manera, cada país de los 27 tenía la demanda de poner en marcha una innovación similar que, posteriormente, el Banco Central Europeo se encargaría de analizar y seleccionar.

El grupo de investigación, además, cuenta con colaboración de científicos del Instituto IMDEA Nanociencia de Madrid y del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC en Madrid. Los resultados que han ido obteniendo a lo largo de estos años han sido publicadas en revistas internacionales, tales como la revista especializada Ceramics International de la editorial Elsevier en 2023 y en 2025.

Una nueva empresa

Con esta patente, Méndez y su compañero, Pablo Acosta, han decidido montar su propia empresa basada en esta innovación. "Va a ser el núcleo de la spin-off", revela Méndez, que adelanta que ya están trabajando junto a la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) de la Universidad de La Laguna para dar a luz a Tenet Lightkey.

"Es el nombre con el que queremos bautizar a nuestra spin-off", explica Méndez, que revela el origen de esta elección. "En todo el mundo ha aparecido un cuadrado mágico romano lleno de palíndromos, es decir, de palabras que se leen igual al derecho que al revés, que se conoce como Tenet", narra el investigador. Esos cuadrados se han convertido en un símbolo de la encriptación ya que "nadie conoce su significado real", afirma. Una situación que, a ojos de los investigadores, guarda varios paralelismos con su innovación.

La spin-off, que se espera que empiece las operaciones en febrero, también se integrará también en la Zona Especial Canaria (ZEC) pues "cuenta con muchos incentivos para crecer", recalca el profesor. Asimismo, cuenta con financiación del Gobierno de Canarias.

"Nuestra intención es crearla dentro de la universidad para que de también un servicio a la ULL", afirma Méndez, que explica que el propósito de la empresa será por un lado, "generar beneficios para seguir investigando" y, por otro, "dar oportunidades laborales a nuestras doctorandos y postdoc". Él, sin embargo, se inclina por continuar en la univeridad y, de hecho, descarta por el momento solicitar una excedencia para dedicarse únicamente a la empresa.